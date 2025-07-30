Đen bất ngờ phát hành MV mới

Chiều 29/7, Đen tung teaser MV mới Lãng Đãng và ngay buổi tối cùng ngày, MV này đã được phát hành. Việc ra MV một cách bất ngờ đã khiến khán giả của Đen phấn khích.

Lãng Đãng có giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng, đậm chất tự sự được Đen thể hiện thông qua lối viết lời và gieo vần giàu chất thơ. Ngay trong đoạn mở đầu ca khúc, Đen gây ấn tượng khi khẳng định “Tôi không biết viết nhạc chữa lành vì tôi không phải người may vá” dù từ trước đến nay, âm nhạc của Đen thường được khán giả ưu ái bình luận là mang năng lượng chữa lành. Đen cũng đưa ra quan niệm rằng mỗi người đều có thể độc lập làm chính bản thân mình tốt hơn ở câu rap so sánh: “Tôi nghĩ rằng như một cái cây: mỗi người có thể tự mình thay lá”.

Đúng như tựa đề Lãng Đãng, sáng tác này chứa đựng những chiêm nghiệm của Đen về hành trình đi tìm sự bình yên giữa cuộc đời vốn nhiều thử thách. Đặc biệt, đây là ca khúc hiếm hoi Đen tự rap và thể hiện phần giai điệu.

Trong MV mới, Đen cũng thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa con người với thiên nhiên thông qua loạt hình ảnh ví von như đi vào rừng để nghe từ trong màn sương cái mùi thoang thoảng, bao quanh bởi đám cỏ đám cây, nuốt một ngụm nắng bay như mang trên người đầy diệp lục, chạm đôi tay mình trên đất thơm...

"Gửi đến ai nghe được bài này, nghe thật kỹ hay là nghe loáng thoáng. Thì tôi mong bạn luôn yên vui với cuộc đời riêng bạn cáng đáng. Yeah, rất nhiều thứ phải cáng đáng. Vậy thì lấy đó điều làm niềm vui. Muộn phiền cũng sẽ phải chìm trôi". Đen gửi lời động viên chân thành đến mọi người dù nghe ca khúc Lãng Đãng.

Không dữ dội, cao trào về mặt cảm xúc, Lãng Đãng đúng nghĩa là những dòng suy nghĩ “lãng đãng” của một người trưởng thành - “không quá già để mà mơ mộng, không quá trẻ mà để mơ màng, chợt thấy mình trở nên keo kiệt vì càng ngày càng tiếc thời gian” như cách Đen miêu tả. Ca khúc đem khía cạnh gần gũi, ngẫu hứng nhưng có phần thơ mộng, ưu tư trong con người Đen đến gần hơn với khán giả.

Đối với Đen, bình yên không ở đâu xa mà ở trong tâm trí mình - sống biết đủ, biết ơn và chậm rãi tận hưởng những điều nhỏ bé. Hạnh phúc là được quan sát và lắng nghe thiên nhiên, được trở lại là chính mình, đơn giản và chân thật nhất. Tổng thể ca khúc mới của Đen mang tinh thần tập trung vào những điều bình yên nhỏ bé trong cuộc sống, đề cao lòng biết ơn trong mỗi khoảnh khắc được hít thở, làm việc và cống hiến.

MV Lãng Đãng được Đen và ê-kíp quay trong rừng quốc gia, khắc họa khung cảnh trong lành và thanh bình của thiên nhiên. Khoảnh khắc Đen một mình đi dạo giữa rừng, chạm tay vào từng chiếc lá, thân cây cổ kính trăm năm tuổi, ngồi bên hiên nhà gỗ ngắm nhìn rừng già hứa hẹn đem lại cảm xúc bình yên cho người xem. Có thể thấy, những khu rừng nói chung và hình ảnh cây cỏ xanh mát nói riêng luôn là niềm cảm hứng bất tận đối với Đen không chỉ trong việc sáng tác mà còn được đưa vào các MV như Nhạc Của Rừng, Trốn Tìm, Luôn Yêu Đời,...

Thông qua MV Lãng Đãng, Đen truyền cảm hứng cho những khán giả của mình tạm gác bận rộn, tìm về nơi rừng xanh để được thiên nhiên “chữa lành” theo cách tự nhiên nhất.

