Dịch vụ niềng răng mắc cài sứ tại Nha khoa Quốc Tế BIK

Niềng răng mắc cài sứ là một phương pháp chỉnh nha hiện đại, kết hợp giữa hiệu quả và tính thẩm mỹ cao. Với màu sắc gần giống răng thật, phương pháp này giúp người niềng cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai mong muốn cải thiện nụ cười nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tự nhiên trong suốt quá trình niềng.

Nha Khoa Quốc Tế BIK là địa chỉ niềng răng mắc cài sứ đáng tin cậy tại TP.HCM. Là hệ thống nha khoa đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 của Vương Quốc Anh cùng nhiều danh hiệu cao quý như "Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia" và "Top 10 Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam".

Hình ảnh Nha Khoa Quốc Tế BIK chi nhánh: 20 - 22 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Ưu và nhược điểm của niềng răng mắc cài sứ

Niềng răng mắc cài sứ là kỹ thuật chỉnh nha sử dụng hệ thống mắc cài làm từ sứ cao cấp, kết hợp với dây cung và các khí cụ nha khoa khác để tạo lực di chuyển răng về vị trí mong muốn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên giao tiếp trong công việc như nhân viên văn phòng, giáo viên, quản lý nhờ những ưu điểm sau:

Thẩm mỹ cao: Mắc cài sứ có màu sắc tương đồng với màu răng thật, giúp bạn tự tin hơn khi cười và giao tiếp.

An toàn và lành tính: Vật liệu sứ cao cấp không gây kích ứng cho nướu và các mô mềm trong miệng, phù hợp với cả những người có cơ địa nhạy cảm. Bề mặt mắc cài trơn láng cũng giúp giảm thiểu cảm giác khó chịu.

Hiệu quả chỉnh nha tốt: Phương pháp này mang lại lực kéo ổn định, hiệu quả tương đương mắc cài kim loại, có thể khắc phục được các trường hợp từ đơn giản đến phức tạp.

Độ bền tốt: Mắc cài sứ được chế tác bằng công nghệ hiện đại, có khả năng chịu lực tốt, ít bị hư hỏng nếu được chăm sóc đúng cách.

Bên canh đó, phương pháp này cũng có những nhược điểm sau:

Chi phí cao hơn: Do vật liệu và kỹ thuật chế tác phức tạp hơn, chi phí niềng răng mắc cài sứ thường cao hơn so với mắc cài kim loại.

Dễ bị nhiễm màu: Mắc cài và dây thun có thể bị ố vàng nếu bạn thường xuyên dùng các thực phẩm có màu đậm như cà phê, trà mà không vệ sinh kỹ lưỡng.

Cần vệ sinh cẩn thận: Để giữ cho mắc cài luôn trắng sáng và phòng ngừa các bệnh lý răng miệng, bạn cần chú ý vệ sinh răng kỹ hơn so với bình thường.

Các Loại Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tại Nha Khoa Quốc Tế BIK

Khách hàng hài lòng với bác sĩ tại Nha Khoa Quốc Tế BIK

Tùy vào nhu cầu và tình trạng răng, bạn có thể lựa chọn một trong hai loại mắc cài sứ sau đây:

Mắc cài sứ thường: Sử dụng dây thun để buộc dây cung vào mắc cài. Đây là lựa chọn có chi phí hợp lý hơn, thiết kế mỏng gọn, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo.

Mắc cài sứ tự buộc (tự đóng): Sử dụng hệ thống nắp trượt thông minh để giữ dây cung, giúp lực kéo ổn định và liên tục hơn. Loại mắc cài này có thể giúp rút ngắn thời gian điều trị và giảm số lần tái khám.

Tại sao nên niềng răng tại Nha khoa Quốc tế BIK?

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm tại Nha khoa Quốc tế BIK được đẫn dắt bởi Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - Nguyên Trưởng Khoa Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung ương.

Kết quả của một ca chỉnh nha phụ thuộc nhiều vào tay nghề bác sĩ và hệ thống trang thiết bị hỗ trợ. Tại BIK, chúng tôi luôn chú trọng đầu tư vào hai yếu tố này:

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm: Các bác sĩ tại BIK được đào tạo chuyên sâu về chỉnh nha tại các trường đại học y khoa uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Nha khoa còn nhận được sự cố vấn chuyên môn từ Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên Trưởng khoa Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương.

Ứng dụng công nghệ hiện đại: BIK sử dụng các thiết bị tiên tiến như máy chụp phim CT ConeBeam 3D để khảo sát chi tiết cấu trúc xương hàm, giúp bác sĩ lập kế hoạch điều trị chính xác. Quy trình vô trùng dụng cụ bằng máy hấp Autoclave theo tiêu chuẩn y tế cũng được tuân thủ nghiêm ngặt.

Quy trình niềng răng mắc cài sứ tại BIK

Nha Khoa Quốc Tế BIK đạt chứng nhận quốc tế ISO 9001:2015 của Vương Quốc Anh về cơ sở vật chất và quy trình khám, điều trị.

Quy trình niềng răng tại BIK được thực hiện theo các bước chuẩn y khoa:

Thăm khám và tư vấn: Bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng răng miệng, chụp phim và tư vấn kế hoạch điều trị phù hợp.

Điều trị tổng quát: Các vấn đề như sâu răng, viêm nướu (nếu có) sẽ được xử lý trước khi bắt đầu quá trình niềng.

Gắn mắc cài: Bác sĩ sẽ tiến hành gắn mắc cài sứ lên răng và hướng dẫn bạn cách chăm sóc răng miệng tại nhà.

Tái khám định kỳ: Bạn sẽ cần tái khám theo lịch hẹn (khoảng 4-8 tuần/lần) để bác sĩ kiểm tra và điều chỉnh lực kéo của dây cung.

Tháo niềng và đeo hàm duy trì: Sau khi răng đã về đúng vị trí, bác sĩ sẽ tháo mắc cài và bạn sẽ cần đeo hàm duy trì để giữ kết quả ổn định lâu dài.

Chi Phí Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tại BIK

Chi phí niềng răng mắc cài sứ sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của tình trạng răng và loại mắc cài bạn chọn. Để hỗ trợ khách hàng, Nha Khoa Quốc Tế BIK có chính sách trả góp 0% lãi suất, giúp bạn giảm bớt gánh nặng tài chính. Để tham khảo bảng giá dịch vụ mới nhất, bạn vui lòng truy cập website chính thức của nha khoa.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK:

Website: nhakhoaquoctebik.com

Hotline: 1900 8015 hoặc 0975.68.69.69

Chi nhánh 1: 20 - 22 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Chi nhánh 2: 707 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Chi nhánh 3: 553 Đại Lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.