Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư Nhật Bản

Với vị trí địa lý chiến lược, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng môi trường đầu tư minh bạch, tỉnh Phú Thọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây chính là bước tiến quan trọng đưa Phú Thọ trở thành một “cực tăng trưởng mới” của vùng kinh tế phía Bắc.

Sản xuất xe máy điện ICONe tại nhà máy Phú Thọ.

Dấu ấn của nhà đầu tư Nhật Bản tại Phú Thọ

Một trong những minh chứng tiêu biểu cho niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản vào môi trường đầu tư tại Việt Nam là Công ty Honda Việt Nam (HVN). Cuối tháng 6/2025, HVN đã xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu - một cột mốc quan trọng trong gần 30 năm hoạt động.

Từ nhà máy đầu tiên tại Vĩnh Phúc (cũ) với công suất 500 nghìn xe/năm, Honda Việt Nam đã mở rộng lên ba nhà máy hiện đại, đạt năng lực sản xuất 2,75 triệu xe/năm. Riêng trong năm tài chính 2025 (1/4/2024 - 31/3/2025), HVN đã sản xuất 2,3 triệu xe, tăng 10% so với cùng kỳ. Ngoài thị trường nội địa, Honda Việt Nam cũng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm “Made in Vietnam” đến hơn 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đặc biệt, tỷ lệ nội địa hóa của HVN đã đạt 96% (tính đến tháng 5/2025), với mạng lưới gần 800 HEAD và 175 nhà cung cấp trong nước. HVN không chỉ đóng vai trò đầu tàu trong sản xuất mà còn tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Song song với hoạt động sản xuất, HVN cũng tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong năm tài chính 2025, công ty duy trì vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại hai nhà máy Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) và Hà Nam (nay là Ninh Bình) với tổng công suất 8MWp giúp giảm thiểu CO2 phát thải ra môi trường; phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm thực hiện các hoạt động cắt giảm CO2 hiệu quả như một phần trong cam kết dài hạn của HVN đối với mục tiêu phát triển bền vững; đào tạo kỹ năng tham gia giao thông cho 28 triệu người và trao tặng hơn 10 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 từ năm 2018 đến nay.

Mới đây, trong buổi làm việc với bà Sayaka Hattori, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp đến đầu tư tại Phú Thọ chính là những công dân của tỉnh; sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của địa phương”. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Phú Thọ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh, trong đó có Công ty Honda Việt Nam.

Môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ

Xác định Nhật Bản là nhà đầu tư chiến lược, tỉnh Phú Thọ đã thiết lập nhiều cơ chế phối hợp hiệu quả, như: Thành lập tổ công tác hỗ trợ Công ty Honda Việt Nam thực hiện các giải pháp giảm phát thải, tăng cường trao đổi chính sách đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, xúc tiến các dự án mới với đối tác Nhật như Tập đoàn Sojitz, các nhà cung cấp trong chuỗi của Canon, Yamaha...

Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh như thành lập Tổ công tác đặc biệt, đường dây nóng và Trung tâm xúc tiến đầu tư - hỗ trợ doanh nghiệp để hỗ trợ nhà đầu tư kịp thời, hiệu quả. Tổ chức mô hình “Cà phê doanh nhân” để đối thoại định kỳ, chủ động nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến với tỷ lệ đạt 85,6%, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn đạt trên 99% mỗi năm. Tỉnh đặc biệt chú trọng đến hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến đường chiến lược kết nối khu công nghiệp, khu du lịch và vùng nguyên liệu với hệ thống quốc gia.

Tăng sức hấp dẫn với làn sóng FDI mới

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như: Linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm công nghệ cao. Các khu công nghiệp hiện đại như KCN Trung Hà, Phù Ninh, Tam Nông, Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện II... được quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, đang mở ra dư địa lớn cho nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ triển khai các chính sách ưu đãi vượt trội: Miễn giảm thuế, hỗ trợ đào tạo nhân lực, đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các khu - cụm công nghiệp và xúc tiến phát triển chính quyền số, chính quyền phục vụ để đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ giai đoạn đầu tư đến khi vận hành.

Với những nỗ lực toàn diện, nhất quán, Phú Thọ đã và đang từng bước khẳng định niềm tin của các tập đoàn Nhật Bản. Sự có mặt ngày càng nhiều của doanh nghiệp đến từ quốc gia mặt trời mọc chính là minh chứng cho một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh. Phú Thọ điểm đến mới cho làn sóng FDI thế hệ mới sẵn sàng chào đón những “người bạn Nhật Bản” đến hợp tác, phát triển và cùng nhau kiến tạo tương lai.

Văn Cường