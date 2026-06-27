Điểm tựa cho người lao động

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, đảm bảo quyền lợi và chăm lo đời sống cho người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH Yi Da Việt Nam, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu, trở thành điểm tựa vững chắc để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH Yi Da Việt Nam được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình làm việc.

Những năm qua, Công ty TNHH Yi Da Việt Nam không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hơn 5.600 lao động địa phương và các khu vực lân cận. Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, công ty luôn xác định nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.

Người lao động khi vào làm việc tại công ty đều được ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật, được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Các chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng/người/tháng, góp phần giúp người lao động nâng cao chất lượng cuộc sống, yên tâm làm việc lâu dài.

Một trong những chính sách nổi bật được người lao động đánh giá cao là chương trình hỗ trợ công nhân mới trong thời gian học nghề và nâng cao kỹ năng. Theo đó, người lao động mới khi tham gia đào tạo nghề, học kỹ năng trong sản xuất may mặc, đáp ứng các điều kiện của chương trình có thể nhận tổng mức hỗ trợ lên đến 9 triệu đồng/người. Chính sách này không chỉ giúp người lao động yên tâm trong giai đoạn đầu làm việc mà còn tạo động lực để nâng cao tay nghề, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH Yi Da Việt Nam làm việc trên dây chuyền sản xuất hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, từ tháng 5/2026, công ty tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ bản và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Đây là lần điều chỉnh thứ hai trong năm nhằm chia sẻ thành quả phát triển cùng người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thu hút nguồn nhân lực. Mức lương cơ bản hiện nay đạt 5 triệu đồng/tháng, cao hơn khoảng 35% so với mức lương tối thiểu vùng IV do Nhà nước quy định. Điều này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đảm bảo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động.

Không chỉ quan tâm đến thu nhập, công ty còn đặc biệt chú trọng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Hệ thống nhà xưởng được đầu tư khang trang, thông thoáng; các trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp phát đầy đủ. Công tác an toàn vệ sinh lao động được triển khai thường xuyên thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động cho công nhân.

Bên cạnh đó, công ty luôn phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và phúc lợi cho người lao động. Vào các dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân hay những sự kiện quan trọng trong năm, người lao động đều nhận được sự quan tâm bằng những phần quà ý nghĩa, các chương trình thăm hỏi, động viên kịp thời. Những trường hợp công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống đều được công ty và công đoàn hỗ trợ, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Công ty TNHH Yi Da Việt Nam trao quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc chăm lo đời sống người lao động, công ty cũng quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ công nhân. Hằng năm, nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng được tổ chức nhằm giúp người lao động tiếp cận với công nghệ mới, nâng cao năng lực làm việc. Đây là cơ hội để công nhân phát triển bản thân, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình sản xuất hiện đại.

Bà Chu Thị Thanh Đức - Giám đốc nhân sự công ty cho biết, trong chiến lược phát triển lâu dài, doanh nghiệp luôn xác định người lao động là trung tâm của mọi hoạt động. Vì vậy, công ty tiếp tục duy trì, nâng cao các chế độ phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc, tạo thêm nhiều cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Đồng thời, công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ, tự động hóa và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với những chính sách thiết thực, sự quan tâm đồng hành cùng người lao động, Công ty TNHH Yi Da Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác chăm lo người lao động tại địa phương, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Hoàng Hương