Điểm tựa niềm tin cho kỷ nguyên mới

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Cảm nhận rõ nhất một luồng sinh khí mới đang lan tỏa với một niềm tin sắt son về một kỳ Đại hội của sự đổi mới mạnh mẽ và đột phá. Các đại biểu về dự Đại hội, người dân Thủ đô cũng như Nhân dân cả nước hướng về Đại hội XIV không chỉ với niềm tự hào về những thành tựu đã qua, mà còn với tâm thế sẵn sàng mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội, được trang trí đặc biệt trang trọng.

Giữa sắc đỏ của cờ hoa, của những tấm pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là niềm tin của mỗi người về những những đổi thay trong cuộc sống hàng ngày, về thành quả mà đất nước đạt được trong những chặng đường đổi mới qua các kỳ Đại hội.

Ông Trần Hùng (phường Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Hằng ngày, đi qua Trung tâm hội nghị Quốc gia, chứng kiến các lực lượng trang hoàng, chuẩn bị cho Đại hội rất chu đáo. Tôi mong muốn qua kỳ Đại hội này, đất nước sẽ có nhiều đổi mới, nhiều quyết sách hơn nữa đưa đất nước phát triển giàu đẹp hơn".

Khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi gắn kết nhiều sự kiện quan trọng của dân tộc, được chỉnh trang kỹ lưỡng.

Bày tỏ sự quan tâm đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Nguyễn Thị Mão, cán bộ hưu trí phường Yên Hòa, cho biết, với tư cách là một người dân Thủ đô và là đảng viên, bà thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến Đại hội.

Bà tin tưởng rằng những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ tiếp tục được phát huy, nhân lên; đất nước ngày càng tiến bộ, phát triển, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, qua đó mang lại lợi ích thiết thực và sự thụ hưởng ngày càng lớn hơn cho Nhân dân.

Niềm vui hiện hữu trong từng nếp nhà, từng con phố. Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi bước tiến đã góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về tăng trưởng, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện rõ rệt.

Những thành quả đó không chỉ là kết quả của các chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc, bồi đắp niềm tin vững bền của Nhân dân vào con đường đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu càng thêm tự hào, tin tưởng vào vị thế mới của đất nước trước ngưỡng cửa phát triển mới, sẵn sàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Biểu tượng búa liềm rực rỡ bên cạnh cột cờ Hà Nội cổ kính.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ mang theo niềm tin, kỳ vọng và những tiếng nói tâm huyết từ quê hương Đất Tổ đến với diễn đàn lớn của Đảng. Mỗi đại biểu, ở mỗi vị trí khác nhau, đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc truyền tải tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Trao đổi với Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ ngay khi vừa về Thủ đô dự Đại hội, đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pà Cò xúc động: Là đại biểu dân tộc thiểu số của tỉnh Phú Thọ, cá nhân tôi mang tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số đến với Đại hội, mong Đại hội sẽ quan tâm hơn nữa đến đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, tiếp tục có những quyết sách sát với thực tiễn để tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Những tấm pano khổ lớn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các khẩu hiệu hành động của Đại hội XIV về “Tự chủ, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, thể hiện khát vọng sức mạnh của đất nước.

Tự hào đại diện cho tuổi trẻ Đất Tổ, đồng chí Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ cho biết: Tôi rất vinh dự và tự hào khi đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh Phú Thọ cũng như hàng trăm đảng viên trẻ được tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chủ đề Đại hội lần này phù hợp và kịp thời với đất nước đang bước vào trong kỷ nguyên mới, vận hội mới. Với sứ mệnh của mỗi thanh niên tham dự Đại hội, chúng tôi thấy thêm phần trách nhiệm cũng như trọng trách của các bạn trẻ. Tôi mong muốn và kỳ vọng Đại hội có những quyết sách, định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới, mang lại nhiều cơ hội hơn cho thanh niên cũng như cho Nhân dân để đất nước có sự phát triển về kinh tế - xã hội, vươn mình trong kỷ nguyên mới, hướng đến năm 2050 sẽ là đất nước phát triển hàng đầu.

Cùng chung niềm tin, đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ cho biết: Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, đồng thời là đại diện cho đại biểu nữ tham dự Đại hội, tôi luôn ý thức sâu sắc đây là trách nhiệm rất lớn trước Đảng và Nhân dân.

Mang tiếng nói của cán bộ hội viên phụ nữ từ cơ sở đến với Đại hội, từ đó có thể trao đổi được nhiều hơn các ý kiến từ thực tiễn để nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Tại các khu vực trung tâm, công tác tuyên truyền trực tuyến sinh động tạo điểm nhấn về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước thềm một kỳ Đại hội mang ý nghĩa lịch sử, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân chính là điểm tựa vững chắc nhất. Chính niềm tin đó đã và đang được hun đúc, tôi luyện, trở thành nền tảng quan trọng để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế chủ động, khát vọng mạnh mẽ, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đinh Vũ