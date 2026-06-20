Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026: Thảo luận chuyên sâu nhiều vấn đề quan trọng của báo chí Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào 2 ngày 19 - 20/6, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ III năm 2026 đã được tổ chức với 9 phiên thảo luận chuyên đề. Đây là hoạt động nghiệp vụ trọng tâm của Hội Báo năm nay, thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, chuyên gia truyền thông và công nghệ trong cả nước.

Tại phiên khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”. Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, trước sự phát triển nhanh chóng của AI, mỗi cơ quan báo chí cần xác định rõ đối tượng công chúng phục vụ, xây dựng thế mạnh riêng và chủ động làm chủ công nghệ thay vì chỉ chạy theo xu hướng. Mỗi cơ quan báo chí cần tìm ra lợi thế khác biệt, những giá trị riêng mà không thể sao chép. Trong kỷ nguyên số, báo chí Việt Nam không chỉ ứng phó với những thay đổi của công nghệ mà còn phải chủ động kiến tạo hệ sinh thái của riêng mình, nơi công nghệ hiện đại phục vụ cho các giá trị nhân văn và bản sắc của báo chí cách mạng.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận “Bản quyền báo chí trong kỷ nguyên bảo vệ giá trị của nghề báo".

Các phiên thảo luận chuyên đề tại diễn đàn tập trung vào những vấn đề thời sự nóng hổi đang đặt ra đối với báo chí hiện đại như: Chuyển đổi số, kinh tế báo chí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ quan báo chí trong môi trường truyền thông số...

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã tham gia phiên thảo luận về “Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để hỗ trợ địa phương phát triển” với vai trò diễn giả. Cùng tham gia diễn đàn thảo luận này có lãnh đạo Hội Nhà báo, cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ (ngoài cùng bên phải) tham gia phiên thảo luận “Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để hỗ trợ địa phương phát triển” với vai trò diễn giả.

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 là nơi trao đổi nghiệp vụ quy mô lớn của giới báo chí cả nước, là dịp để các cơ quan báo chí cùng nhìn nhận những thách thức mới, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi mô hình hoạt động và tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ cách sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Đây là hoạt động điểm nhấn quan trọng, góp phần vào thành công chung của Hội Báo toàn quốc 2026.

Ngọc Nhâm (Hội Nhà báo tỉnh)