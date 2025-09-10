Điều gì xảy ra khi chúng ta uống cà phê lúc đói?

Uống cà phê khi bụng đói có thể gây ra những phản ứng khác nhau tùy thuộc vào cơ địa và sức khỏe của mỗi người. Một số người không bị ảnh hưởng gì nhưng nhiều người dễ gặp phải các triệu chứng rất khó chịu.

1. Những tác dụng phụ phổ biến do uống cà phê khi bụng đói

Cà phê là một trong những thức uống phổ biến nhất có nhiều lợi ích bao gồm tăng sự tỉnh táo, cải thiện hiệu suất thể thao và tăng cường chức năng não. Nhiều người có thể uống cà phê khi bụng đói một cách an toàn nhưng những người khác có thể gặp phải tình trạng rất khó chịu ở đường tiêu hóa và các triệu chứng khác.

Uống cà phê khi bụng đói làm tăng acid dạ dày và ợ nóng

Uống cà phê kích thích tăng sản xuất acid trong dạ dày và uống khi bụng đói khiến dạ dày sản xuất nhiều acid hơn. Lượng acid dư thừa trong dạ dày có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và gây ợ nóng.

Khi acid trào ngược lên thực quản sẽ gây ra cảm giác nóng rát ở ngực được gọi là ợ nóng hoặc trào ngược. Caffeine cũng làm giãn cơ thắt thực quản dưới, một vòng cơ nằm giữa thực quản (ống dẫn thức ăn) và dạ dày và làm tăng trào ngược.

Do đó, những người có tiền sử ợ nóng, trào ngược dạ dày-thực quản cần thận trọng tránh uống cà phê vào lúc đói. Trước khi uống cà phê nên ăn nhẹ hoặc uống sau ăn.

Uống cà phê khi bụng đói làm tăng acid dạ dày và ợ nóng.

Hấp thụ caffeine nhanh hơn và tăng tác dụng phụ

Caffeine là một chất kích thích tự nhiên, uống quá nhiều có thể dẫn đến bồn chồn, nhịp tim nhanh và lo lắng. Nó cũng có thể gây đau đầu và làm tăng huyết áp.

Uống cà phê khi bụng đói khiến cơ thể chúng ta hấp thụ caffeine nhanh hơn và làm tăng các triệu chứng này. Uống cà phê sau ăn giúp làm chậm quá trình hấp thụ và giảm nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ của caffeine.

Tác động đến đường ruột

Caffeine là một chất kích thích nhu động ruột. Đối với những người nhạy cảm, uống cà phê lúc bụng đói dễ gây đầy hơi, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Những người bị hội chứng ruột kích thích thường cảm thấy khó chịu ở đường tiêu hóa hoặc tiêu chảy sau khi uống cà phê.

Tăng cảm giác căng thẳng

Caffeine trong cà phê kích thích giải phóng cortisol, thường được gọi là hormone căng thẳng. Cortisol điều hòa quá trình trao đổi chất và huyết áp. Nồng độ cortisol tăng cao làm tăng nguy cơ lo âu, cáu kỉnh và các vấn đề về giấc ngủ.

Khi uống cà phê lúc bụng đói hiệu ứng này có thể mạnh hơn dẫn đến cảm giác bồn chồn, lo lắng và tim đập nhanh. Tuy nhiên sự gia tăng sản xuất cortisol từ caffeine không đáng kể và không liên quan đến vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

2. Phải mất bao lâu caffeine mới hết tác dụng?

Caffeine thường đạt nồng độ đỉnh trong máu khoảng một giờ sau khi uống. Mặc dù điều này khác nhau tùy từng người nhưng tác dụng của caffeine thường thấy rõ trong vòng bốn đến sáu giờ sau khi tiêu thụ và quá trình đào thải hoàn toàn khỏi cơ thể có thể lâu hơn.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), đối với hầu hết người lớn, sử dụng 400 mg caffeine, tương đương 4-5 tách cà phê mỗi ngày thường không liên quan đến tác dụng tiêu cực. Tuy nhiên có sự khác biệt lớn về mức độ nhạy cảm của mọi người đối với tác dụng của caffeine và tốc độ họ loại bỏ nó khỏi cơ thể.

Caffeine có chu kỳ bán rã khoảng bốn đến sáu giờ. Điều này có nghĩa là trong vòng khoảng 6 giờ sau khi một người tiêu thụ caffeine, ít nhất một nửa lượng caffeine vẫn còn trong cơ thể.

Do đó, chúng ta cần lưu ý điều này để có sự điều chỉnh về thời điểm uống phù hợp, nhất là đối với những người nhạy cảm với caffeine và đã gặp phải triệu chứng khó chịu khi uống cà phê lúc đói.