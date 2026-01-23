Điều gì xảy ra với huyết áp khi uống trà xanh?

Trà xanh là đồ uống phổ biến chứa các hợp chất thực vật có liên quan đến sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể giúp giảm huyết áp nhẹ, tuy nhiên, uống quá nhiều có thể gặp tác dụng phụ của caffeine hoặc giảm hấp thu sắt.

1. Trà xanh giúp hạ huyết áp như thế nào?

Huyết áp là lượng lực tác động lên thành mạch máu. Khi huyết áp cao kéo dài, nó có thể gây tổn thương các cơ quan và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và nhiều bệnh khác. Cùng với các yếu tố khác, mạch máu bị xơ cứng có thể gây tăng huyết áp. Uống trà xanh có thể phát huy tác dụng nhờ chứa các chất chống ô xy hoá gọi là catechin, giúp cơ thể thư giãn các mạch máu dễ dàng hơn. Điều này cho phép máu lưu thông tốt hơn và có thể làm giảm huyết áp.

Trà xanh cũng chứa các hợp chất có thể giúp giảm viêm và stress oxy hóa, một trạng thái mà cơ thể có quá nhiều hợp chất gây hại tế bào gọi là gốc tự do.

Căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm có thể gây tổn thương mạch máu và có liên quan đến tăng huyết áp. Uống trà xanh có thể giúp giảm thiểu loại tổn thương này đối với tế bào, từ đó bảo vệ chức năng tim mạch.

Một nghiên cứu tổng quan năm 2025 kết luận rằng thực phẩm chức năng từ trà xanh có thể dẫn đến giảm huyết áp nhẹ nhưng có ý nghĩa.

Thêm vào đó, một nghiên cứu năm 2022 cho thấy những người uống trà xanh bị tăng huyết áp không có nguy cơ tử vong do bệnh tim cao hơn.

Trà xanh là đồ uống phổ biến chứa các hợp chất thực vật có liên quan đến sức khỏe tim mạch.

2. Một số lưu ý khi uống trà xanh

Mặc dù một số nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm trong trà xanh có thể hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, điều quan trọng cần lưu ý là trà xanh không hoạt động như thuốc.

Thêm vào đó, một số nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nhiều trà xanh có thể làm tăng nhẹ nguy cơ tăng huyết áp, vì vậy cần có thêm nhiều nghiên cứu nữa.

Tuy nhiên, uống trà xanh với lượng vừa phải có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh và mang lại những thay đổi đáng kể cho sức khỏe tim mạch nếu kết hợp với tập thể dục, ăn uống lành mạnh, giảm lượng muối nạp vào cơ thể...

3. Hạn chế lượng trà xanh tiêu thụ để đạt hiệu quả tốt nhất

Trà xanh nhìn chung được coi là an toàn đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, uống quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe, bao gồm:

Vấn đề hấp thụ sắt: Trà xanh chứa các hợp chất gọi là polyphenol có thể cản trở khả năng hấp thụ sắt không heme (sắt từ nguồn thực vật) của cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy uống trà trong bữa ăn làm giảm hấp thụ sắt ít nhất 85%. Trà xanh thường không liên quan đến tình trạng thiếu sắt nhưng uống nhiều có thể làm tăng nguy cơ này.

Tác dụng phụ của caffeine: Một tách trà xanh 355 ml chứa khoảng 37 mg caffeine, ít hơn đáng kể so với một tách cà phê thông thường. Tuy nhiên, uống quá nhiều trà xanh có thể dẫn đến các tác dụng phụ của caffeine như tim đập nhanh, bồn chồn, đau đầu hoặc khó ngủ.

Tương tác thuốc: Ở liều rất cao, trà xanh có thể tương tác với nadolol, một loại thuốc điều trị các vấn đề về tim mạch và tăng huyết áp.

Các nghiên cứu khác cho thấy catechin, chất chống oxy hóa có trong trà xanh, có thể tương tác với các loại thuốc khác, bao gồm thuốc hóa trị, thuốc giảm cholesterol, thuốc kháng sinh.

Nếu bạn dùng thực phẩm chức năng trà xanh, vốn có nồng độ cao hơn nhiều so với một tách trà, thì sẽ có những rủi ro tiềm ẩn khác. Liều cao thực phẩm chức năng trà xanh có thể gây độc cho gan, tăng huyết áp, buồn nôn và đau bụng.

Đối với hầu hết người lớn khỏe mạnh, uống vài tách trà xanh mỗi ngày được coi là an toàn, ngoài ra nó còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, người thiếu sắt hoặc người nhạy cảm với caffeine nên cân nhắc hạn chế lượng tiêu thụ. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bổ sung trà hoặc thực phẩm chức năng vào chế độ ăn uống.

Theo suckhoedoisong.vn