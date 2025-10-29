Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với các doanh nghiệp tiêu biểu tại Melbourne, Úc

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia, ngày 29/10 (giờ địa phương), Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Vũ Việt Văn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc. Cùng tham dự có ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm nhà xưởng của Công ty MeetMore

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là nhà xưởng sản xuất cà phê Meet More của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận. Đây là một thương hiệu Việt Nam uy tín, đã khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và từng bước mở rộng ra quốc tế. Ông Luận, chủ doanh nghiệp cho biết, hiện các sản phẩm của Meet More như cà phê hương mít, cà phê muối biển, dừa và khoai môn đang được người tiêu dùng bản địa tại Australia ưa chuộng nhờ hương vị độc đáo và chất lượng ổn định từ hương vị gốc là cà phê của Việt Nam. Các sản phẩm của thương hiệu Meet More coffee trước khi ra thị trường đều trải qua quy trình kiểm nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ an toàn và hiệu quả tuyệt đối cho khách hàng. Từ mầm xanh tới thành phẩm đều được cân nhắc lựa chọn dưới sự theo dõi tỉ mỉ qua từng công đoạn trước khi trao đến tận tay khách hàng. Cùng với bước tiến lớn về công nghệ đó là việc đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000, Meet More đã nâng cao quy trình sản xuất kết hợp các công nghệ tiên tiến cùng bí quyết rang xay bằng cả trái tim để tạo ra những tách cà phê trái cây hoàn hảo nhất.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham quan thăm trang trại trồng cà chua và dưa chuột công nghệ cao của Công ty Lotus Farm PTY

Ngoài các sản phẩm cà phê, công ty cũng tận dụng cơ hội để giới thiệu và phân phối nhiều sản phẩm gạo Việt Nam vào hệ thống siêu thị tại Úc, góp phần quảng bá thương hiệu nông sản Việt đến thị trường quốc tế. Trưởng đoàn công tác, đồng chí Vũ Việt Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp của Phú Thọ trong việc giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh tới thị trường Úc.

Một góc trang trại Lotus Farm

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm trang trại trồng cà chua và dưa chuột công nghệ cao của Công ty Lotus Farm PTY, một mô hình nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cảm biến thông minh trong tưới tiêu, đo ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm nhằm tối ưu năng suất và chất lượng nông sản. Lotus farm là công ty chuyên sản xuất rau, củ, quả sạch của thành phố Melbourne (Australia). Trang trại của công ty có diện tích 10 ha trong đó, có 3 ha nhà kính. Trang trại sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của Hà Lan, chuyên sản xuất cà chua và dưa chuột. Lotus là trang trại được tiểu bang Victoria chọn làm trang trại nông nghiệp công nghệ cao kiểu mẫu để nhân rộng, phát triển. Đại diện Lotus farm cho biết, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại nên năng suất của trang trại cao gấp 6 - 7 lần những trang trại khác. Mỗi năm, doanh thu rau, quả trong nhà kính của trang trại đạt 4 triệu AUD.

Phát biểu tại buổi tham quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và nỗ lực hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam tại Australia. Đồng chí nhấn mạnh, những mô hình sản xuất tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến nông sản và nông nghiệp công nghệ cao, sẽ là những kinh nghiệm quý báu để Phú Thọ tham khảo, ứng dụng trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững của tỉnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn sau chuyến công tác, hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Úc sẽ được xúc tiến, đặc biệt trong việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, cũng như chia sẻ công nghệ sản xuất tiên tiến phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Lâm Tuyền