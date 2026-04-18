Đoàn đại biểu các xã Hùng Việt, Phú Khê, Minh Hòa, Xuân Viên dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trong khuôn khổ các hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, ngày 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 4 xã: Hùng Việt, Phú Khê, Xuân Viên, Minh Hòa thuộc Cụm số 6 đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.

Trong không khí linh thiêng hướng về cội nguồn dân tộc, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã khai sơn, lập địa, đặt nền móng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn đại biểu xã Hùng Việt thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Báo công trước anh linh Tiên tổ, lãnh đạo 4 xã nhấn mạnh: Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 ghi dấu ấn đặc biệt khi các địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, bộ máy mới đã vận hành nhịp nhàng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc.

Đoàn đại biểu xã Xuân Viên dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong đó, xã Hùng Việt với sức bật mạnh mẽ trong thu hút đầu tư công nghiệp, tổng thu ngân sách đạt gần 200 tỷ đồng (vượt 55,4% kế hoạch). Xã Phú Khê khẳng định sự phát triển toàn diện khi hoàn thành xuất sắc 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và gặt hái nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới. Tại các xã Xuân Viên và Minh Hòa, công tác huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương được triển khai hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đoàn đại biểu xã Minh Hòa dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 4 xã nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đoàn đại biểu xã Phú Khê dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Các xã khẳng định quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn liền với việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương. Xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng tinh thần và động lực quan trọng để thúc đẩy địa phương phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Đinh Vũ