Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Sáng 16/1, tại “Điện Kính Thiên” trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi - đất phát tích của dân tộc Việt Nam, với lòng thành kính tri ân công đức Tổ Tiên, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, tưởng nhớ tri ân công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Cùng tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đại biểu trong Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương kính cáo các Vua Hùng những kết quả đạt được trong năm 2025.

Tại điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; đồng thời kính cáo trước anh linh các Vua Hùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là năm 2025. Trước yêu cầu khách quan và tất yếu của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, toàn Đảng, toàn dân ta đã đồng lòng thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình - ba vùng đất kết tinh mạch nguồn lịch sử, văn hóa, con người của dân tộc Việt Nam đã hội tụ thành tỉnh Phú Thọ mới, gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể địa lý, hành chính thống nhất; mở ra không gian phát triển mới, tích hợp nhiều động lực, đa dạng các tiềm năng, nguồn lực cho phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ và Nhân dân, tỉnh Phú Thọ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, phát huy các tiềm năng, lợi thế vùng Đất Tổ, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng ấn tượng, đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chỉnh dải băng mang dòng chữ “Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mãi mãi khắc ghi và làm theo lời Bác dạy” trên lẵng hoa dâng tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong.

Các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới. Đại hội XIV dự kiến diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026) tại Thủ đô Hà Nội với 1.586 đại biểu dự Đại hội, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên cả nước. Đại hội sẽ xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để đưa đất nước vững bước, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội XIV của Đảng gồm 61 đồng chí (trong đó có 4 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, 57 đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định), đại diện cho ý chí và niềm tin của toàn Đảng bộ.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chụp ảnh lưu niệm tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong.

Trước anh linh Tiên tổ, Đoàn Đại biểu tỉnh Phú Thọ nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bám sát nguyên tắc, kỷ luật của Đảng. Nghiên cứu kỹ các văn kiện trình Đại hội, đóng góp những ý kiến sâu sắc, phản ánh nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Phấn đấu không ngừng với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất vì sự ổn định, tiến bộ, phát triển bền vững, giàu mạnh, bản sắc của tỉnh Phú Thọ; cùng nhau chăm lo bảo tồn, tôn tạo nơi thờ tự Tổ Tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, Đoàn đại biểu đã thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong.

Đinh Vũ