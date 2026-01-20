Xây dựng Đảng
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ phát huy trí tuệ, trách nhiệm tại Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Cùng với các đoàn đại biểu Đảng bộ Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đóng góp vào thành công của Đại hội XIV.

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ gồm 61 đồng chí, trong đó có 4 đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII và 57 đại biểu do Bộ Chính trị chỉ định. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu tỉnh Phú Thọ dự Đại hội XIV của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bám sát nguyên tắc, kỷ luật của Đảng; tập trung nghiên cứu kỹ các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là những nội dung mới, các định hướng chiến lược quan trọng. Từ đó chủ động, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có chất lượng, phản ánh nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ là dịp tổng kết thực tiễn, đánh giá các mục tiêu nhiệm kỳ trước, mà còn hoạch định tầm nhìn, nhiệm vụ và giải pháp lớn cho giai đoạn tiếp theo.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội được đón các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Đinh Vũ


