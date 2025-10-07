Chính trị
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc –TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đồng chí Đặng Bích Ngọc –TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đóng góp ý kiến vào các dự án luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục bao gồm: Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Viên chức. Đây là những dự án luật có ý nghĩa chiến lược, trực tiếp tác động đến việc hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cho rằng, sửa đổi là cần thiết đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ cơ chế phân cấp quản lý giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho phù hợp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị

Cơ chế, chính sách để phát triển đào tạo tinh hoa, đào tạo chất lượng cao song song với đào tạo đại trà; khả năng gắn kết đào tạo với nhu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Làm rõ cơ chế tự chủ và quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại hội nghị

Về sách giáo khoa giáo dục phổ thông và tài liệu địa phương. Quy định về bổ nhiệm, biệt phái, điều động, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi chức vụ; cơ chế hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS,THPT; về dạy thêm, học thêm...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đặng Bích Ngọc –TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Hạnh Thúy


Việt Long