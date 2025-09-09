Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về vận hành chính quyền hai cấp, phát triển KT-XH

Ngày 9/9, Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

8 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 26,14% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước đạt 40 nghìn tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư FDI đạt 857,5 triệu USD, tăng 31,2% so cùng kỳ; thu hút vốn DDI đạt 54,8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2024. Có 3.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 30 nghìn tỷ đồng, tăng 53,2% so cùng kỳ. Toàn tỉnh có 36 dự án trong KCN, 4 dự án ngoài KCN đi vào hoạt động. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8/2025 đạt hơn 12.619 tỷ đồng, đạt 67,5% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân chung cả nước (49,5%) và đứng thứ 6/34 địa phương. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng tiếp tục được duy trì...

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra nhiều thay đổi, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả của chính quyền 2 cấp; cơ bản đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp được liên tục, không bị gián đoạn; góp phần tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức, người làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo vị trí việc làm; việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị đã giảm được chi ngân sách nhà nước, góp phần tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động giáo viên tại các xã, phường còn chưa thống nhất, gây khó khăn cho quản lý tại địa phương; thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn sâu; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm còn thiếu, hoạt động chưa đồng bộ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự chủ động tích cực, có trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng nhiệm vụ mà nổi bật là việc khảo sát, làm việc với các xã về sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp trong lãnh chỉ đạo, điều hành để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kịch bản tăng trưởng hai con số cả năm 2025 theo kế hoạch đề ra. Với tinh thần nỗ lực lớn, quyết tâm cao, chung sức đồng lòng, UBND tỉnh sẽ rà soát, phân công, phân nhiệm cụ thể cho lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trong thực thi nhiệm vụ; rà soát các cơ chế, chính sách để kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đồng bộ trong quá trình triển khai; tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong tất cả các ngành, lĩnh vực, đảm bảo mục tiêu tang trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án. Đồng thời, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cấp xã, đảm bảo giải quyết TTHC kịp thời; rà soát, điều động, tăng cường cán bộ công chức, viên chức từ tỉnh về xã; rà soát hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn và trân trọng đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ một số nội dung liên quan đến việc đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về việc phân định thẩm quyền giữa các cấp; hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương để triển khai một số dự án, nhất là các dự án trọng điểm có tính chất kết nối, tác động liên vùng. Các bộ, ngành Trung ương cần sớm thực hiện tái cấu trúc, thiết kế các mẫu đơn, tờ khai điện tử, kết nối phần mềm đăng ký kinh doanh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; quan tâm định hướng các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh trong lĩnh vực chip, bán dẫn, sản xuất ô tô, thiết bị y tế...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong 8 tháng và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương sau hơn 2 tháng vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới. Thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ động rà soát, có giải pháp khắc phục những bất cập tại cấp xã, phường, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp, đăng kí kinh doanh...

Chia sẻ với những khó khăn, áp lực của đội ngũ cán bộ cấp xã, đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gần dân, sát dân. Bên cạnh đó, UBND tỉnh phải lựa chọn, ưu tiên những việc cần làm trước, tránh dàn trải. Trong phân công nhiệm vụ cần rõ người, rõ việc. Đồng chí khẳng định: Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tham góp nhiều ý kiến và tập hợp những kiến nghị, đề xuất của tỉnh chuyển đến Quốc Hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương để giải quyết kịp thời, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

