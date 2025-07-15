Doanh nghiệp chủ động phòng cháy, chữa cháy

Cháy, nổ là một trong những sự cố nguy hiểm, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở đâu với hậu quả vô cùng nặng nề. Đối với những vụ cháy trong doanh nghiệp, con số thiệt hại được thống kê đều ở mức rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng sản phẩm. Nhận thức rõ vấn đề này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động phòng ngừa cháy, nổ với nhiều biện pháp đồng bộ, phù hợp thực tiễn.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ Khu công nghiệp Bá Thiện 2 thường xuyên được tập huấn, nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ cháy lớn tại công ty, doanh nghiệp để lại thiệt hại nặng nề về tài sản. Điển hình như vụ cháy xảy ra ngày 18/5 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam, Khu công nghiệp (KCN) Bá Thiện 2, xã Bình Xuyên, thiêu rụi khoảng 5.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều hàng hóa, máy móc, thiết bị. Vụ cháy xảy ra ngày 19/5 tại xưởng sản xuất 4 tầng của Công ty TNHH Nexus Foarm Solution ở xã Hội Thịnh, thiêu rụi khoảng 3.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy trong doanh nghiệp được xác định chủ yếu do sự cố về hệ thống điện, sơ suất khi sử dụng nguồn nhiệt phục vụ sản xuất, kinh doanh. Chỉ cần có nguồn lửa cộng với những nguyên vật liệu dễ cháy, ngọn lửa dễ dàng cháy lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Nặng nề hơn, một số công ty sau khi xảy ra cháy lớn không còn khả năng tái sản xuất, hàng trăm công nhân mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế cũng như an ninh trật tự tại địa phương.

Trước những hệ lụy đó, cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt nhằm ngăn chặn các vụ cháy, nổ từ sớm, từ xa; nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC); đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cũng như phát động, triển khai sâu rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC trong đơn vị... Đến nay, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều quan tâm đúng mức tới hệ thống điện an toàn; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp máy móc; thành lập, huấn luyện đội chữa cháy cơ sở, đáp ứng đủ yêu cầu cần thiết, xử lý hiệu quả tình huống ban đầu.

Với tổng diện tích hơn 300 ha, từ khi đi vào hoạt động, Ban Quản lý KCN Bá Thiện 2, xã Bình Xuyên luôn chú trọng, quan tâm đến công tác phòng, chống cháy, nổ. Hiện nay, đơn vị đầu tư hệ thống trang thiết bị chữa cháy theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo sẵn sàng vận hành khi cần thiết. Thành lập đội PCCC chuyên ngành gồm 21 thành viên, thường trực 24/24h với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó nhanh khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Đồng chí Tạ Quang Đức, Phó Giám đốc phát triển dự án, Công ty cổ phần Vina - CPK, xã Bình Xuyên cho biết: Hầu hết các công ty, doanh nghiệp trong KCN đều hoạt động với công suất lớn, do đó, vấn đề về an toàn PCCC được quan tâm, chú trọng hàng đầu, nhất là về trang thiết bị chữa cháy, hệ thống điện. Cán bộ, người lao động thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng PCCC, có ý thức phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Là doanh nghiệp chuyên gia công hàng may mặc, Công ty TNHH quốc tế Cerie Việt Nam, KCN Bình Xuyên đang duy trì hoạt động sản xuất tại 2 nhà xưởng với diện tích gần 23.000 m2. Xác định rõ nguy cơ cháy, nổ luôn hiện hữu nếu chủ quan, lơ là, công ty thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống trang thiết bị PCCC theo đúng quy định. Tăng cường giám sát quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn điện, nhất là trong những ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty chưa xảy ra sự cố cháy, nổ; công nhân yên tâm lao động, sản xuất.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hầu hết doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh đều chú trọng đầu tư hạ tầng PCCC và được cơ quan nhà nước thẩm duyệt, nghiệm thu theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, với công suất hoạt động lớn cùng với diễn biến bất thường của thời tiết, nguy cơ cháy, nổ vẫn luôn hiện hữu nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Do đó, cùng với những biện pháp từ phía doanh nghiệp, lực lượng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định PCCC; đánh giá đúng thực trạng công tác này đối với từng doanh nghiệp. Trong quá trình kiểm tra, kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế và kiến nghị, yêu cầu đơn vị khắc phục, sửa chữa. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các vụ cháy, nổ xảy ra tại doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phục vụ sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Lê Minh