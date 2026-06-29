Doanh nghiệp FDI chủ động giải bài toán nhân lực

Cùng với nỗ lực đầu tư mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn tỉnh đang chú trọng giải bài toán nhân lực thông qua các biện pháp thu hút và giữ chân người lao động. Từ đó, góp phần tạo thêm động lực cho nền kinh tế, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

Người lao động lựa chọn môi trường làm việc ổn định

Từng nhiều lần thay đổi nơi làm việc, chị Nguyễn Thị Thơm ở xã Bình Tuyền quyết định gắn bó lâu dài với Công ty TNHH Sản xuất ISC Vina (Khu công nghiệp Bá Thiện II). Theo chị, điều giữ chân người lao động không chỉ là mức thu nhập ổn định mà còn là môi trường làm việc thân thiện, chế độ đãi ngộ rõ ràng và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống người lao động.

Chị Nguyễn Thị Thơm (áo xanh) cùng các công nhân khác được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Chị Thơm cho biết, công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định, đồng thời có nhiều chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần như tặng quà vào các dịp lễ, Tết, tổ chức sinh nhật, hỗ trợ bữa ăn và tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc. Thu nhập từ lương và làm thêm giờ giúp chị ổn định cuộc sống, có điều kiện chăm lo cho gia đình.

"Tôi thấy môi trường làm việc rất quan trọng. Khi được làm việc trong điều kiện tốt, được quan tâm, tôn trọng thì bản thân cảm thấy yên tâm và muốn gắn bó lâu dài với công ty" - chị Thơm chia sẻ.

Từ những trải nghiệm tích cực của bản thân, chị Thơm đã giới thiệu nhiều người thân, bạn bè vào làm việc tại doanh nghiệp. Điều này cũng phản ánh xu hướng lựa chọn việc làm của nhiều lao động hiện nay. Bên cạnh mức lương, người lao động ngày càng quan tâm nhiều hơn đến môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và các chính sách phúc lợi. Đây cũng là yếu tố buộc các doanh nghiệp FDI phải thay đổi cách tiếp cận trong tuyển dụng và quản trị nhân sự.

Xây dựng chính sách để giữ chân người lao động

Cùng với sự cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, nhiều doanh nghiệp FDI đang mở rộng quy mô sản xuất. Tại Công ty TNHH Sản xuất ISC Vina, số lượng lao động đã tăng từ khoảng 600 người khi mới đi vào hoạt động lên hơn 1.000 người hiện nay. Doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng để đáp ứng kế hoạch mở rộng sản xuất trong thời gian tới.

Ngành nghề sản xuất điện tử giữ đà tăng trưởng tích cực với nhiều đơn hàng trong năm 2026, do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động thường xuyên tăng.

Ông Min Hyung Won - Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Sản xuất ISC Vina cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực ngày càng lớn, doanh nghiệp xác định việc thu hút và giữ chân người lao động không thể chỉ dựa vào tiền lương. Vì thế, doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm nâng cao phúc lợi cho người lao động như hỗ trợ bữa ăn với mức 38.000 đồng/suất, bữa sáng miễn phí cho công nhân đến sớm, bố trí xe đưa đón từ Hà Nội, thưởng chào mừng 9,5 triệu đồng/người đối với lao động mới, duy trì mức lương cạnh tranh cùng phụ cấp thâm niên đối với người lao động gắn bó lâu dài...

Bên cạnh đó, công ty thực hiện thưởng hiệu suất theo quý, đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương 7,5 triệu đồng, không bố trí làm thêm ngoài nhu cầu của người lao động và thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần.

"Đầu tư cho nguồn nhân lực không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Khi người lao động yên tâm và cảm thấy được trân trọng, năng suất lao động sẽ được nâng lên. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững" - ông Min Hyung Won trao đổi.

Nhu cầu tuyển dụng tiếp tục ở mức cao

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, chỉ tính riêng khu vực Vĩnh Phúc, trong 6 tháng đầu năm 2026 đã có 37 lượt doanh nghiệp tham gia các phiên giao dịch việc làm với nhu cầu tuyển dụng hơn 10.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực điện tử, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và may mặc. Trong đó, nhiều doanh nghiệp cần lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn nên gặp không ít khó khăn trong tuyển dụng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc thường xuyên giới thiệu người lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp FDI.

Ông Phùng Quốc Ban - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cho biết, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng đầu năm ở mức cao. Trung tâm đã tăng cường kết nối cung - cầu lao động, góp phần đáp ứng một phần nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

"Một số doanh nghiệp yêu cầu lao động có trình độ, tay nghề cao nên việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử và công nghiệp chế tạo thường thuận lợi hơn khi tuyển lao động phổ thông với mức thu nhập tốt" - ông Ban cho biết.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp cho người lao động.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng nguồn nhân lực ổn định, chất lượng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp FDI. Bên cạnh việc đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã chủ động giải bài toán nhân lực thông qua cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chế độ phúc lợi và xây dựng môi trường làm việc ổn định. Từ đó, vừa giải được bài toán thiếu hụt lao động cho doanh nghiệp vừa tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ.

Kim Liên