Doanh nghiệp sản xuất xanh, bảo vệ môi trường bền vững

Trước thực trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, “sản xuất xanh” đang trở thành xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp. Việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất thân thiện với môi trường không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong kỷ nguyên phát triển xanh.

Công ty Honda Việt Nam luôn đảm bảo quy trình sản xuất, giảm phát thải khí CO2 ra môi trường.

Piaggio Việt Nam sản xuất xanh gắn liền với đổi mới công nghệ

Là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất xe máy tại Việt Nam, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (KCN Bình Xuyên) đã tiên phong đầu tư xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn hiện đại của Tập đoàn Piaggio toàn cầu. Từ khâu thiết kế, vận hành đến các quy trình sản xuất đều được tối ưu hóa nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hiện đại, đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Để giảm gánh nặng rác thải, công ty triển khai các giải pháp tiết kiệm điện năng như sử dụng thiết bị tiêu hao thấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng và tận dụng ánh sáng tự nhiên trong khu vực sản xuất. Các quy trình sản xuất được cải tiến để giảm phát sinh chất thải rắn, trong đó nhiều loại vật liệu được tái chế hoặc thay thế bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Công nghệ sơn tĩnh điện và hệ thống động cơ iGet tiên tiến giúp giảm đáng kể lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm. Những dòng xe của Piaggio như Vespa, Liberty, Medley, không chỉ nổi bật về thiết kế mà còn được cải tiến liên tục về động cơ để tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4. Piaggio cũng đang nghiên cứu và từng bước giới thiệu các mẫu xe điện thông minh, đáp ứng xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Piaggio Việt Nam tích cực tham gia các chương trình bảo vệ môi trường như: Trồng cây xanh, dọn rác, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng; phối hợp cùng các trường đại học triển khai chương trình giáo dục môi trường cho giới trẻ; tài trợ và đồng hành cùng nhiều sáng kiến giao thông xanh của nhà nước và các tổ chức quốc tế.

Hơn 1.000 lao động của Piaggio Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách hàng những sản phẩm vượt trội.

Ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam, Chủ tịch Piaggio khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: Trong suốt 18 năm có mặt tại Việt Nam, Piaggio luôn cam kết đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ xanh, cải tiến quy trình sản xuất và đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình “sống xanh - lái sạch”. Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của công ty. Những nỗ lực này đã giúp Piaggio Việt Nam được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín như: Top 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam, Nơi làm việc tốt nhất châu Á, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Chứng nhận Doanh nghiệp ưu tiên từ Tổng cục Hải quan.

Honda Việt Nam kiên định với mục tiêu “Ba không” đến năm 2050

Chiếm hơn 80% thị phần xe máy và khoảng 8% thị phần ô tô tại Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đang vận hành ba nhà máy xe máy và một nhà máy ô tô với tổng công suất thiết kế 2,75 triệu xe máy và 35.000 ô tô mỗi năm. Tháng 6/2025, công ty đã xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu đánh dấu cột mốc phát triển bền vững gần ba thập kỷ của Honda tại Việt Nam.

Xác định sản xuất xanh là ưu tiên hàng đầu, năm 2023, HVN đã đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại hai nhà máy ở Vĩnh Phúc (cũ) và Hà Nam (cũ), với tổng công suất 8 MWp. Nhờ đó, công ty đã tiết kiệm hơn 7,5 triệu kWh điện mỗi năm, tương đương giảm phát thải khoảng 4.700 tấn CO2. Từ năm 2008 đến hết năm 2024, HVN đã trồng được hơn 830ha cây xanh thông qua chiến dịch “Ngày hội trồng cây Honda – Vì một Việt Nam xanh”.

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam giới thiệu quy trình sản xuất tạo nên các dòng xe tay ga mang biểu tượng Vespa và Piaggio.

Để hiện thực hóa mục tiêu “Ba không” vào năm 2050 gồm không phát thải CO2, không rủi ro năng lượng và không rủi ro trong sử dụng tài nguyên và thải bỏ chất thải, HVN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Cải thiện môi trường làm việc thông qua giảm nhiệt độ, bụi, tiếng ồn, khí CO2; lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm; phát triển các dòng xe máy, ô tô có mức phát thải thấp; tái chế nước thải sinh hoạt và công nghiệp; tái sử dụng nước mưa trong sản xuất; sử dụng hệ thống quản lý năng lượng PMS để phát hiện và giảm lãng phí năng lượng. Kết quả, năm 2022, HVN đã giảm được 3.299 tấn CO2, tiết kiệm 44.149 m3 nước và giảm 1.082 tấn chất thải rắn. Trong năm 2024, công ty tiếp tục đạt kết quả ấn tượng khi giảm gần 8.900 tấn CO2 minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của chiến lược sản xuất xanh mà Honda đang theo đuổi.

Đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hình thành hành lang công nghiệp sinh thái kết nối các địa phương Vĩnh Yên- Bình Xuyên- Tam Dương, với các khu công nghiệp thế hệ mới được tích hợp hạ tầng dùng chung, năng lượng tái tạo và mô hình tuần hoàn chất thải. Theo đó, tỉnh tiếp tục khuyến khích phát triển doanh nghiệp xanh thông qua nhiều chính sách ưu đãi như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các dự án xanh; ưu tiên tiếp cận mặt bằng sản xuất; giảm chi phí sử dụng tài nguyên và xử lý chất thải; phát triển năng lượng tái tạo. Các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và năng lực triển khai công nghệ xanh, xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho các doanh nghiệp.

Văn Cường