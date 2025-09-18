Doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh

Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo (AI) đã vượt ra khỏi vai trò của một công cụ công nghệ đơn thuần để trở thành “chìa khóa” đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. AI giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu nhanh chóng, tự động hóa quy trình, tối ưu nguồn lực và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tại tỉnh Phú Thọ, nhiều doanh nghiệp đã sớm đón bắt xu thế đầu tư và ứng dụng AI nhằm cải thiện hiệu suất, tiết giảm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh.

Sự phát triển nhanh chóng của AI cùng xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang thúc đẩy các doanh nghiệp Phú Thọ ứng dụng AI vào sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực.

Trong sản xuất công nghiệp, một số doanh nghiệp đã đưa AI vào giám sát dây chuyền, quản lý kho và tối ưu quy trình. Các hệ thống cảm biến kết hợp phân tích dữ liệu theo thời gian thực giúp hạn chế sai sót, tiết kiệm nguyên liệu, giảm chi phí bảo trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều cơ sở còn sử dụng AI để dự báo nhu cầu thị trường, qua đó điều chỉnh sản lượng phù hợp, tránh tồn kho và tăng hiệu quả tài chính.

Dây chuyền sản xuất đũa gỗ xuất khẩu của Công ty TNHH Ngoc Anh Wooden Chopsticks (xã Bằng Luân) ứng dụng AI trong khâu phân loại sản phẩm.

Công ty TNHH Ngoc Anh Wooden Chopsticks (xã Bằng Luân) chuyên sản xuất đũa gỗ dùng một lần, thị trường xuất khẩu chủ lực là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp xuất xưởng khoảng 50 triệu sản phẩm. Để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ đối tác, công ty đã đầu tư hệ thống máy chọn tự động tích hợp AI kết hợp cùng máy quét hiện đại, phân loại sản phẩm theo kích thước, màu sắc và độ cong lệch với độ chính xác gần như tuyệt đối. Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc công ty nhấn mạnh: “Nhờ ứng dụng AI, chúng tôi có thể xử lý khối lượng lớn sản phẩm trong thời gian ngắn, bảo đảm chất lượng đồng đều cho toàn bộ lô hàng. AI không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất mà còn là công cụ chiến lược để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu”.

Trong thương mại - dịch vụ, các doanh nghiệp trên địa bàn bước đầu khai thác AI cho hoạt động phân tích hành vi tiêu dùng, quản lý dữ liệu khách hàng và cá nhân hóa dịch vụ. Công cụ gợi ý sản phẩm, chatbot chăm sóc khách hàng hay hệ thống thanh toán thông minh giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thị trúng nhu cầu khách hàng.

Công ty cổ phần Lita Foods (xã Thanh Sơn) với thương hiệu Trường Foods đã đưa các sản phẩm đặc sản như thịt chua, nem chua, thịt thính, cá thính... đến 10.000 điểm bán trên toàn quốc, đạt sản lượng khoảng 3 triệu sản phẩm mỗi năm. Bà Nguyễn Thị Thu Hoa - Giám đốc công ty chia sẻ: “Ứng dụng AI là bước đột phá giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh và hiệu quả hơn. AI được chúng tôi sử dụng để phân tích, xác định chính xác nhóm khách hàng mục tiêu, cá nhân hóa nội dung quảng bá và tối ưu chiến lược tiếp thị trực tuyến. Cùng với đó, các công cụ số giúp doanh nghiệp lựa chọn kênh phân phối phù hợp, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng doanh thu. Chúng tôi cũng tận dụng sức mạnh mạng xã hội và xây dựng thương hiệu cá nhân để tạo niềm tin, gắn kết người tiêu dùng, từ đó mở rộng độ phủ và khẳng định chỗ đứng trên thị trường”.

Trong quản trị, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng phần mềm tích hợp AI để quản lý nhân sự, đánh giá năng suất lao động và dự báo nhu cầu tuyển dụng. AI cũng hỗ trợ thiết kế các khóa đào tạo trực tuyến phù hợp với từng vị trí việc làm, giúp người lao động nhanh chóng cập nhật kỹ năng, thích ứng với môi trường sản xuất, kinh doanh hiện đại.

Việc ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh tuy mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp. Chi phí đầu tư ban đầu lớn, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và thiếu nhân lực am hiểu AI là những rào cản phổ biến.

Để bắt nhịp với xu thế và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần lộ trình đầu tư phù hợp với quy mô và ngành nghề, từng bước ứng dụng AI từ giải pháp đơn giản đến hệ thống phức tạp. Đồng thời, chú trọng đào tạo nhân lực và hợp tác với đối tác công nghệ nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả lâu dài.

Ứng dụng AI không chỉ là nâng cấp công nghệ mà còn là quá trình đổi mới tư duy quản trị để tối ưu hiệu quả kinh doanh, tạo lợi thế trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Những giải pháp thiết thực sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng AI một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.

Nguyễn Huế