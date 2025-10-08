Doanh nhân Lê Thanh Thủy năng động hội nhập

Từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, xuất ngũ trở về, anh Lê Thanh Thủy quyết tâm di học rồi trải qua nhiều vị trí công tác. Đặc biệt, 21 năm vừa qua với cương vị người đứng đầu điều hành, quản lý, anh đã góp phần quan trọng đưa Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên - một doanh nghiệp bên bờ vực phá sản (năm 2004) trở thành doanh nghiệp chuyên sản xuất giày xuất khẩu uy tín sang các thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hoa Kỳ... mỗi năm doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn công nhân lao động...

Doanh nhân Lê Thanh Thủy cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức GUIDU HILDNER thăm nhà máy tại Vĩnh Yên năm 2020

Doanh nhân Lê Thanh Thủy hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên. Ông quê xã Văn Lang, huyện hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cũ nay là xã Văn Lang - Phú Thọ, năm nay đã 59 tuổi nhưng dáng vẻ trẻ trung, lịch lãm và nhanh nhẹn. Là người trưởng thành trong môi trường quân đội, lại được rèn luyện qua thực tế môi trường kinh doanh cộng với sự năng động sáng tạo cần cù chịu khó, hằng năm Lê Thanh Thủy đều có sáng kiến khoa học kỹ thuật được áp dụng vào quản lý, sản xuất kinh doanh tại đơn vị đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như sáng kiến: “Cải tiến máy chặt”, “Cải tiến công tác tiền lương”, “Đầu tư tiết kiệm năng lượng cho công ty”, “Mở rộng thị trường xuất khẩu”...

Riêng sáng kiến "Cải tiến máy chặt”, nâng cấp từ khổ chặt 1,2m lên khổ chặt 1,6m, đã đáp ứng được sự đa dạng của nguyên liệu, đặc biệt nâng công suất tăng thêm khoảng 30%. Hai năm gần đây, nhờ áp dụng sáng kiến này, mỗi năm làm lợi cho công ty hơn 2,6 tỷ đồng. Sáng kiến “Mở rộng thị trường xuất khẩu” đã giúp công ty gỡ được bài toán khó trước đây, khi thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hàn Quốc và EU, nay mở rộng sang thị trường các quốc gia mới như: Brazin, Pháp, Anh, Nhật Bản, Thái Lan, Canada, Lúc-xăm-bua, Ý và Hoa Kỳ...

Để có thể xâm nhập vào thị trường “khó tính” này, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng khắt khe tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Với các giải pháp duy trì chất lượng sản phẩm, hợp tác dài hạn, nâng cao tay nghề công nhân, đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại đã giúp doanh thu năm sau cao hơn so với năm trước. Từ năm 2020 đến nay doanh thu của công ty luôn đạt từ 350 tỷ đồng đến hơn 415 tỷ đồng/năm, đảm bảo duy trì việc làm thường xuyên cho gần 3.000 công nhân lao động với mức thu nhập bình quân đạt hơn 7,2 triệu đồng/người/tháng. Đây là một con số đáng tự hào trong điều kiện kinh tế thế giới và kinh tế trong nước suy giảm.

Ngược thời gian trở về năm 2004, Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên đứng bên bờ vực phá sản. Thời điểm đó, dây chuyền công nghệ máy móc lạc hậu, không đáp ứng được đòi hỏi khắt khe về chất lượng, mẫu mã sản phẩm của những thị trường khó tính của châu Âu, Hoa Kỳ... dẫn đến thiếu việc làm, thu nhập thấp. Toàn công ty có hơn 300 công nhân, nhưng thua lỗ lũy kế hơn 27 tỷ đồng, nợ cao gấp hơn 5 lần doanh thu hằng năm.

Trước tình hình trên, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, với bản lĩnh của người được rèn luyện trong quân ngũ cộng với kinh nghiệm thực tế và quyết tâm của bản thân, cử nhân kinh tế Lê Thanh Thủy từ những năm tháng làm việc tại Công ty May Sông Hồng và Công ty May mặc Hương Canh, ông đã trải qua việc thực hiện cổ phần hóa sớm hơn thời gian theo yêu cầu của tỉnh. Cùng với việc tích cực sắp xếp lại nhân lực, đổi mới quản lý, tổ chức sản xuất, mạnh dạn vay vốn đầu tư hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; năm 2006, công ty có lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang châu Âu, đảm bảo chất lượng yêu cầu, qua đó, ký thêm được hợp đồng lớn dài hạn 5 năm với Đài Loan (Trung Quốc) với doanh số 1,2 triệu đôi giày/năm. Từ đó, xây dựng được lòng tin với khách hàng. Đến năm 2010, công ty trả hết nợ, tạo đủ việc làm cho gần 600 công nhân với thu nhập ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Doanh nhân Lê Thanh Thủy kiểm tra kỹ thuật công nhân thực hiện sản phẩm trên máy chặt cải tiến từ 1,2m lên 1,6m

Từ nền tảng thành công bước đầu, cộng với nỗ lực khám phá vươn lên, đến năm 2015, công ty mở rộng thêm chi nhánh tại xã Hoàng Lâu (Tam Dương) nâng tổng công suất lên 1,8 triệu đôi giày/năm, thu hút hơn 1.600 lao động làm việc thường xuyên; đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, công ty duy trì việc làm cho gần 3.000 lao động với mức lương, thưởng ổn định. Dưới sự chèo lái dẫn dắt của doanh nhân, cựu chiến binh Lê Thanh Thủy, 5 năm gần đây, doanh thu của công ty luôn đạt gần 400 tỷ đồng/năm, tạo đủ việc làm cho công nhân với mức thu nhập bình quân hơn 7 triệu đồng/người/tháng. 100% công nhân được doanh nghiệp đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và doanh nghiệp đóng góp tích cực thuế vào ngân sách Nhà nước.

Với kết quả đạt được, doanh nhân Lê Thanh Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều ngành, cấp ở Trung ương và tỉnh khen thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Doanh nhân sáng tạọ”...

Nói về hội nhập trong thời kỳ mới, doanh nhân Lê Thanh Thủy cho biết: “Quá trình hội nhập đòi hỏi khắt khe về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và cả sự dấn thân. Để đáp ứng yêu cầu sản phẩm xuất khẩu và duy trì quan hệ lâu dài bền vững với đối tác, duy trì đủ việc làm cho công nhân, đòi hỏi người đứng đầu doanh nghiệp liên tục cập nhật cái mới, tân tiến của đối tác; mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại, tích cực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, có giải pháp giữ chân công nhân trẻ, có tay nghề cao, trình độ kỹ thuật bằng chế độ lương, thưởng.

Cá nhân tôi trong tiến trình hội nhập tiếp tục học ngoại ngữ, rèn luyện, thu hút đội ngũ có tay nghề giỏi, duy trì các quan hệ tốt với đối tác, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo, đặc biệt đáp ứng đòi hỏi khắt khe của thời đại để hội nhập thành công”.

Xuân Hùng