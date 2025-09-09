Đổi mới sinh hoạt chi bộ – động lực xây dựng Đảng bộ xã Lương Sơn trong sạch, vững mạnh

Đầu tháng 9 vừa qua, toàn bộ 109 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã Lương Sơn với 2.662 đảng viên đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt thường kỳ. Đây là đợt sinh hoạt đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, gắn với Hướng dẫn số 01 của Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Hoàng Việt Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn cho biết: Việc thống nhất sinh hoạt định kỳ vào ngày 3 hằng tháng đã tạo nền nếp, kỷ cương, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức đảng. Qua đó, cấp ủy, chi bộ không chỉ kịp thời nắm bắt tư tưởng đảng viên, nhân dân mà còn giải quyết ngay những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngày 3/9, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Lương Sơn đồng loạt tổ chức sinh hoạt thường kỳ

Điểm mới nổi bật là các chi bộ tuyệt đối không ghép sinh hoạt với các cuộc họp khác, bảo đảm tính chuyên sâu. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị công phu, tập trung vào tự phê bình và phê bình, thảo luận thẳng thắn các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài sinh hoạt thường kỳ, các chi bộ còn duy trì sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả công tác chính trị.

Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ

Thực tiễn cho thấy, nhiều chi bộ ở Lương Sơn đã mạnh dạn đổi mới phương thức sinh hoạt. Một số đơn vị gửi tài liệu trước để đảng viên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật thời sự; điều hành linh hoạt nhằm tăng thời lượng thảo luận. Đặc biệt, phần kết luận cuối buổi được cụ thể hóa bằng phân công nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và cơ chế theo dõi, đánh giá. Nhờ đó, không khí sinh hoạt trở nên dân chủ, sôi nổi, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Là một trong những chi bộ tiêu biểu, Chi bộ thôn Tân Hòa đã khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện trong khu dân cư. Thôn hiện có 574 nhân khẩu thuộc 124 hộ gia đình, hội tụ từ 17 tỉnh, thành phố khác nhau, tạo nên cộng đồng đa dạng và đoàn kết. Chi bộ hiện có 23 đảng viên, thường xuyên duy trì sinh hoạt nền nếp, ra nghị quyết sát với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thế Chuyền, Bí thư Chi bộ thôn Tân Hòa cho biết: Chi ủy coi sinh hoạt chi bộ là diễn đàn để đảng viên thể hiện chính kiến, bàn bạc việc chung, thống nhất hành động. Chi bộ đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng thông minh, phát triển kinh tế số, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Nhờ vậy, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

Chi bộ Tân Hòa không chỉ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà còn gắn sinh hoạt với việc phát triển đảng viên mới. Đầu năm 2025, chi bộ đã bồi dưỡng, kết nạp một đoàn viên ưu tú vào Đảng ngay trước khi lên đường nhập ngũ, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên.

Cùng với đó, chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống chính trị thôn, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên và tài chính các đoàn thể. Hoạt động dân vận cũng được triển khai hiệu quả.

Tháng 3/2025, chi bộ vận động nhân dân ủng hộ tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ, bầu trưởng thôn mới, đồng thời lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, nhận được sự đồng thuận cao. Chi bộ duy trì tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ hòa giải, tổ an ninh trật tự, gắn sinh hoạt Đảng với các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đợt sinh hoạt chi bộ vừa qua được đánh giá là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ xã Lương Sơn trong việc cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Không chỉ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cách làm này còn tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Từ thực tiễn ở thôn Tân Hòa và các chi bộ khác, có thể thấy hiệu quả đổi mới sinh hoạt đã tác động trực tiếp đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Mỗi buổi sinh hoạt không chỉ là cuộc họp nội bộ của đảng viên mà thực sự trở thành “diễn đàn dân chủ”, nơi ý Đảng hòa quyện với lòng dân. Trong bối cảnh toàn Đảng bộ xã Lương Sơn đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030, đổi mới sinh hoạt chi bộ chính là giải pháp căn cốt để nâng cao sức mạnh chính trị, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn Hoàng Việt Hồng khẳng định: Sinh hoạt chi bộ có nền nếp, chất lượng sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ xã Lương Sơn thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, phấn đấu đến năm 2030, xã Lương Sơn trở thành đơn vị hành chính cấp phường, trở thành một đô thị công nghiệp - dịch vụ thông minh, sinh thái, hiện đại, là hạt nhân lan tỏa của vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Thọ.

Lê Chung