Đổi thay ở vùng quê cách mạng Hợp Lý

Trở lại Hợp Lý vào những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Quê nghèo Hợp Lý ngày nào giờ như phố thị sầm uất, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thương mại dịch vụ phát triển nhanh, cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa... Cuộc sống của người dân ngày một ấm no, đủ đầy.

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất thanh long trái vụ đem lại nguồn thu nhập khá cho nông dân xã Hợp Lý.

Nói về lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Lý Phạm Văn Hòa tự hào chia sẻ: “Hợp Lý là mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, mảnh đất của những con người chịu thương, chịu khó, anh dũng bất khuất trong lao động sản xuất và chiến đấu. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ và Nhân dân Hợp Lý luôn đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn gian khổ, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước đánh giặc giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hợp Lý tự hào là căn cứ an toàn cho nhiều cơ quan Trung ương và địa phương hoạt động trong thời kỳ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”.

Vùng quê giàu truyền thống cách mạng

Ngược dòng lịch sử, từ xa xưa, người dân Hợp Lý đã đứng lên ủng hộ nghĩa quân Lý Bôn chống quân xâm lược nhà Lương năm 544. Những năm đầu thế kỷ XX khi chưa có Đảng, Nhân dân Hợp Lý đã ủng hộ nghĩa quân Đề Thám trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở vùng núi Sáng.

Thời kỳ tiền khởi nghĩa giành chính quyền, dù kẻ thù ra sức bóc lột, đàn áp dã man nhưng chúng không dập tắt được truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất của Nhân dân nơi đây. Từ những hành động phản kháng mang tính tự phát, lớp lớp thế hệ người dân Hợp Lý đã nhìn thấy ánh sáng cách mạng và hướng theo ngọn cờ của Đảng. Cách mạng tháng Tám năm 1945, người dân Hợp Lý đã vùng lên cùng Nhân dân cả nước giành chính quyền cách mạng về tay.

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hợp Lý luôn là hậu phương vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu bảo vệ quê hương. Mảnh đất Hợp Lý đã chở che, bao bọc cho nhiều chiến sĩ cách mạng, tổ chức, cơ quan của Trung ương, địa phương hoạt động trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hợp Lý tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến lớn theo khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, góp phần đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

Vững vàng trong thời kỳ đổi mới

Vượt qua những khó khăn, thách thức, trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Hợp Lý tranh thủ thời cơ, phát huy, khai thác tiềm năng lợi thế đất đai, lao động, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế thị trường, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện mục tiêu đó, xã Hợp Lý đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; hình thức sản xuất phù hợp, phát triển theo hướng hàng hóa gắn với thương mại, dịch vụ... Trong phát triển kinh tế, xã Hợp Lý xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng để đảm bảo đời sống, việc làm tại chỗ cho Nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đưa các giống cây, con mới cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi... Trên địa bàn xã đã xây dựng thành công một số vùng sản xuất chuyên canh như bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, ớt, rau xanh...; mô hình trồng cây trên đất đồi rừng như thanh long, mít, ổi, táo... Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được mở rộng về quy mô và sản xuất theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp.

Cùng với phát triển nông nghiệp, Hợp Lý khuyến khích, tạo điều kiện để nhân dân mở rộng ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ, nhất là ở ven quốc lộ 2C, tỉnh lộ 305. Toàn xã có hơn 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hàng trăm cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Các ngành nghề phát triển ngày càng đa dạng, đưa cơ cấu kinh tế của Hợp Lý chuyển dịch đúng hướng, tăng mạnh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp. Hiện nay, ngành nông nghiệp - thủy sản giảm còn 34%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 24,3%; dịch vụ, thương mại chiếm 41,7%. Kinh tế phát triển, thu nhập, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt hơn 76 triệu đồng/người/năm.

Nâng cao chất lượng sống của người dân, xã Hợp Lý tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục, y tế, lắp đặt hệ thống nước sạch, xử lý vệ sinh môi trường. Nhà văn hóa thôn, xóm đáp ứng nhu cầu hội họp, vui chơi giải trí của Nhân dân. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới, quê nghèo Hợp Lý ngày nào giờ như phố thị sầm uất, có kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại; cuộc sống của người dân ngày một ấm no, đủ đầy. Thành công của Hợp Lý hôm nay là minh chứng cho sự năng động của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của người dân trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cụ Đào Văn Khu, 54 năm tuổi Đảng phấn khởi cho biết: Nhờ ơn Đảng, Chính phủ, cuộc sống của người dân Hợp Lý giờ không còn khổ cực như xưa, chúng tôi được đi trên những con đường trải nhựa, bê tông sạch đẹp, được ở trong những ngôi nhà khang trang và ăn ngon, mặc đẹp; nhiều gia đình có điều kiện mua sắm những phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống...

Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hợp Lý viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời kỳ đổi mới, đồng lòng, chung sức, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trần Tỉnh