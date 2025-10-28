Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp Úc tại Melbourne

Ngày 28/10 (giờ địa phương), tại Thành phố Melbourne, Úc, đồng chí Vũ Việt Văn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Chương trình “Đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Úc”.

Cùng tham dự Chương trình có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu khai mạc

Về phía đối tác Úc, có sự tham dự của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Úc – Việt, cùng đông đảo doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến đầu tư, các doanh nghiệp Úc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Việt Văn bày tỏ niềm vui được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp Úc; đồng thời cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Úc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Phú Thọ – vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam – ngày nay không chỉ là trung tâm văn hóa – lịch sử đặc sắc mà còn là địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển kinh tế và thu hút đầu tư tại khu vực phía Bắc. Với vị trí chiến lược là cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc và Đông Bắc, hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao – Phú Thọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đại diện các nhà đầu tư tại Úc tham dự chương trình

Trong 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,22%, đứng thứ tư cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 105,2 triệu đồng/năm, dự kiến đạt 200 triệu đồng vào năm 2030. Hiện tỉnh có 725 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 13 tỷ USD, đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các tập đoàn hàng đầu như Toyota, Honda, Piaggio, Sumitomo, Samsung...

Phú Thọ hiện tập trung thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như điện tử, bán dẫn, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, chế biến thực phẩm công nghệ cao – hướng tới nền công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp Úc hợp tác trong giáo dục – đào tạo nghề, y tế chất lượng cao, du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, thể thao, văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và năng lượng sạch.

Ông Trần Bá Phúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài - Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc phát biểu tại chương trình

Đại diện cho các doanh nghiệp Úc, ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc bày tỏ vui mừng được tham gia buổi đối thoại, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức chương trình; khẳng định chương trình đối thoại thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh; đồng thời giúp các doanh nghiệp tại Úc hiểu hơn về tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu thu hút đầu tư của tỉnh đối với doanh nghiệp.

Tại chương trình, các đại biểu doanh nghiệp Úc bày tỏ sự quan tâm tới các lĩnh vực tiềm năng như phát triển công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hợp tác giáo dục – đào tạo nhân lực chất lượng cao và tổ chức tua tuyến du lịch giữa hai nước.

Ông Brett Dubois, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn Australia Consulting phát biểu

Trong phần đối thoại trực tiếp, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp Úc đã trao đổi cởi mở về cơ hội hợp tác, các chính sách ưu đãi đầu tư, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam, cũng như khả năng phối hợp trong xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định: Tỉnh Phú Thọ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa, đảm bảo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi nhất cho mọi hoạt động hợp tác lâu dài.

Quang cảnh buổi đối thoại

Chương trình đối thoại đã diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng và hiệu quả; góp phần củng cố niềm tin, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp tại Úc trong thời gian tới.

Lâm Tuyền