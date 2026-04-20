Mới đây, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Khê cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà.
Liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa, sinh năm 1949 ở khu Đông Viên, xã Cẩm Khê. Tháng 11/1966, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã xung phong lên đường nhập ngũ, biên chế tại đơn vị Đại đội 33, Tiểu đoàn 17, Trung đoàn 224 và tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Ngày 11/12/1969, đồng chí đã anh dũng hy sinh và được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa được tổ chức trang trọng, đúng quy định.
Sau 57 năm nằm xuống nơi chiến trường ác liệt, được sự giúp đỡ của Sở Nội vụ 2 tỉnh Quảng Trị, Phú Thọ và sự hỗ trợ trực tiếp của các cơ quan chức năng, hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa được di chuyển về an táng tại nghĩa trang xã Cẩm Khê, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ.
Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Cẩm Khê dâng hương, hoa tưởng niệm liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa.
Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nghĩa được tổ chức chu đáo, trọng thể, trang nghiêm trước sự chứng kiến của đông đảo Nhân dân địa phương.
Hồng Nhung
