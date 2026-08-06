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Đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến về an táng tại nghĩa trang quê nhà

Chiều 5/8, xã Chí Tiên đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà sau 56 năm hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến về an táng tại nghĩa trang quê nhàNghi thức phủ Quốc kỳ cho hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến sinh năm 1949 tại xã Thanh Hà (nay là xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ) trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Tháng 2/1967, thanh niên Nguyễn Văn Yến xung phong vào mặt trận chiến đấu, biên chế thuộc đơn vị D128 KB.

Trong một trận đánh ác liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh ngày 2/5/1970 tại chiến trường miền Nam khi mới 21 tuổi với cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội phó. Năm 1996, gia đình tìm thấy phần mộ của liệt sĩ tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Năm 1997, hài cốt được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Huệ (Tây Ninh).

Đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến về an táng tại nghĩa trang quê nhàLễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định.

Đầu tháng 8/2026, với sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng, chính quyền hai địa phương, gia đình liệt sĩ đã được tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục theo quy định để cất bốc, di chuyển hài cốt về quê hương. Toàn bộ việc vận chuyển hài cốt bằng đường sắt, đường bộ được miễn phí. Khi hài cốt về đến ga Hà Nội, Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục bố trí phương tiện đưa hài cốt về tận gia đình, góp phần giảm bớt khó khăn, giúp thân nhân hoàn thành tâm nguyện sau nhiều năm mong mỏi.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hài cốt Gia đình HĐND UBND tỉnh Phú Thọ Hỗ trợ Lãnh đạo nghĩa trang liệt sĩ Hy sinh Truy điệu
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