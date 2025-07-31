Đóng 1 cửa xả đáy Hồ thủy điện Hòa Bình

Ngày 31/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 4943/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 14 giờ ngày 31/7.

Theo đó, hồi 14 giờ ngày 30/7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 100,42m, mực nước hạ lưu 13,29m, lưu lượng về hồ 3.449 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 3.940 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, Văn bản số 3995/VPCP-NN ngày 08/5/2025 của Văn phòng Chính phủ về tổ chức theo dõi, giám sát, triển khai công tác phòng, chống thiên tai; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 14 giờ ngày 31/7.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Các tỉnh, thành phố báo cáo và đề xuất kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

