Đồng thuận cao với chủ đề Đại hội XIV của Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tích cực tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua tổng hợp, đa số ý kiến bày tỏ sự thống nhất, đồng tình cao với nội dung Dự thảo các văn kiện, nhất là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ý kiến đánh giá Dự thảo Báo cáo chính trị có nhiều điểm mới, tính cách mạng, hành động và khả thi cao; bố cục chặt chẽ, khoa học; thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa

Về chủ đề Đại hội XIV, hầu hết các ý kiến nhất trí cho rằng chủ đề ngắn gọn, bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, khẳng định rõ mục tiêu vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với thực tiễn bối cảnh đất nước, thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “phát triển đất nước” bằng từ “chiến lược”và thêm cụm từ “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta” sau cụm từ “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” để thành câu “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030”.

Có ý kiến đề nghị thay từ “tiến mạnh” bằng từ “bứt phá” để thành cụm từ “bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình” nhằm nhấn mạnh tinh thần “tăng tốc đổi mới” vì mục tiêu phát triển đất nước.

