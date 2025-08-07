“Dong Yi” - phim kinh điển về sóng gió hậu cung

“Bom tấn” cổ trang Hàn hút lượt xem nhờ khắc họa biến động cuộc đời Dong Yi từ lúc là cung nữ đến khi trở thành ái thiếp của vua.

Theo Ohmynews, Dong Yi (Hoàng cung dậy sóng) được đầu tư “khủng” nhằm kỷ niệm 49 năm thành lập đài MBC, do Lee Byung Hoon - Kim Sang Hyup đạo diễn, Kim Yi Young chấp bút. Tập một chiếu ngày 22/3/2010, tập 60 khép lại hôm 12/10/2010. Suốt bảy tháng, tác phẩm được bàn luận nhiều, lượt xem trung bình 24,5%, lúc cao nhất đến 33,1% - đánh bại các phim cùng thời điểm.

Poster giới thiệu diễn viên phim. Ảnh: MBC

Nội dung xoay quanh nhân vật có thật - Choi Dong Yi (thục tần Choi Suk Bin, 1670-1718), ái thiếp của vua Suk Jong (1661-1720) và là mẹ hoàng đế Yeong Jo (1694-1776) - vị vua trị vì lâu nhất (52 năm), thọ nhất lịch sử Joseon (82 tuổi). Khác với ghi chép trong Biên niên sử triều đại Joseon, biên kịch hư cấu phần lớn sự kiện, tình tiết, số phận lẫn tính cách các nhân vật.

Bên cạnh mối tình dân nữ - quân vương, phim khắc họa đấu đá chốn hậu cung, cảnh gian thần lộng hành, những vụ đầu độc hoàng thân và màn tranh quyền đoạt vị. Cung nữ Dong Yi được biên kịch tô hồng bằng mỹ từ “xinh đẹp, thông minh, chính trực, nhân ái, sẵn sàng chống lại cường quyền”.

Phim mở màn với cảnh Dong Yi (Kim Yoo Jung đóng thời nhỏ) hồn nhiên, nô đùa bên người thân, được xóm giềng yêu quý. Cha và anh trai bị gian thần hãm hại, cô bé trở thành nô lệ, tìm mọi cách nhập cung để trốn đám phiến quân đuổi cùng giết tận, chờ thời cơ minh oan cho cha.

Cấm vệ Cha Chun Soo (Bae Soo Bin) luôn che chở, bảo vệ nàng. Nhờ thông minh, hoạt bát, Dong Yi (Han Hyo Joo đóng lúc lớn) thu phục các cung nữ, thái giám, được hoàng hậu In Hyun (Park Ha Sun) tin tưởng và vua Suk Jong (Ji Jin Jee) sủng ái, sắc phong thục tần Choi Suk Bin. Cũng từ đây, phe hy tần Jang Ok Jung (Lee So Yeon) coi Dong Yi là cái gai. Nàng chịu nỗi đau mất con đầu lòng, chứng kiến người thân thiết đối diện sinh tử.

Bằng tài trí, nàng từng bước phá vụ án đầu độc, hóa giải âm mưu chính trị, cứu hoàng hậu. Sau một biến cố, Dong Yi bị trục xuất khỏi cung, một mình sinh hoàng tử. Lúc con bảy tuổi, nàng đoàn tụ vua, chống lại hy tần Jang Ok Jung, từ chối làm hoàng hậu. Khi con lên ngôi đế, nàng rời hoàng cung, sống bình dị. Phim khép lại với cảnh dân chúng ca ngợi phẩm giá, đức độ của nàng.

Trên IMDb, người xem đánh giá Dong Yi là “phim cổ trang lãng mạn”, cặp Han Hyo Joo - Ji Jin Hee tương tác ăn ý. Ở diễn đàn Reddit, khán giả ví tác phẩm như chuyến “tàu lượn siêu tốc”, hội tụ tình yêu, âm mưu, giá trị nhân văn lẫn tiếng cười, khiến họ bị cuốn hút từ tập đầu đến cuối. Giới chuyên môn nhận định Dong Yi trở thành mẫu hình tiêu biểu cho thể loại cổ trang kinh điển: ca ngợi người phụ nữ kiên trì vượt khó, giữ phẩm giá và đề cao công lý, theo Osen.

Ở Daum, Pann và các chuyên trang, nhiều cây viết chỉ ra loạt cảnh ấn tượng, nhất là tình tiết vua hạ thấp người để Dong Yi đạp lên lưng trèo qua tường, hàm ý tình yêu xóa nhòa ranh giới quân thần, vượt mọi định kiến. Khi hoàng tử sơ sinh bị vương phi đầu độc, Dong Yi ôm xác con gào khóc như “đứt từng đoạn ruột”, diễn xuất Han Hyo Joo đoạn này được Nate chấm 10/10.

Cảnh Dong Yi dạy con thứ - Yi Geum - hút lượt xem lại nhiều nhất. Hoàng tử là thần đồng, lo con bị ám sát, nàng dặn con giả ngu ngơ. Lúc học sĩ kiểm tra tư chất trước mặt quần thần, Yi Geum tỏ ra không biết, dù rõ đáp án. Phe gian thần chê trách Dong Yi xuất thân thấp hèn, khó nuôi dạy một đứa trẻ nên người. Ấm ức vì mẫu thân bị khinh khi, cậu bé 7 tuổi quên lời dặn, đọc vanh vách Tứ thư, Ngũ kinh và nhiều sách kinh điển, khiến mọi người sửng sốt. Ohmynews đánh giá đoạn này gay cấn, thú vị, phản ánh đúng tâm lý luôn muốn bảo vệ mẹ của trẻ.

Êkíp theo sát phản ứng khán giả để điều chỉnh kịch bản. Ban đầu cấm vệ quân Cha Chun Soo là nam thứ, tình địch của vua. Nhưng chuyện tình vua - Dong Yi nhận phản hồi tích cực, biên kịch hạ thấp vai trò, biến Cha Chun Soo thành cộng sự đắc lực, âm thầm che chở Dong Yi.

Các bản nhạc nền vang lên ở đoạn cao trào tạo sức hút cho phim gồm: Walk in a Dreamy Road, Hoa dâm bụt (Jang Nara thể hiện), Ae Byeol Ri (Lim Hyung Joo), Aewolrang (Jang Yoon Jung) hay Vách đá (Lim Se Hyeon).

Bên cạnh lời khen, phim nhận loạt góp ý. Một số nhà nghiên cứu cho rằng không nên quy Dong Yi vào thể loại lịch sử vì bóp méo sự kiện, nhân vật có thật, nhất là lý tưởng hóa Dong Yi - nhân vật vốn mờ nhạt, ít được nhắc đến như hoàng hậu In Hyun, Hy tần Jang Ok Jung.

DongA Ilbo nói kịch bản Dong Yi rập khuôn, thiếu đột phá, tương đồng mô típ Nàng Dae Jang Geum - cũng do MBC sản xuất và Lee Byung Hoon đạo diễn. Nữ chính hai phim đều xuất thân thấp kém, kinh qua dâu bể rồi tạo dấu ấn ở hoàng cung nhờ tài năng, đức độ. Dù diễn tốt, khí chất Han Hyo Joo khó bằng Lee Young Ae.

Độ dài 60 tập khiến nội dung dàn trải, lê thê, trường đoạn hồi tưởng gây nhàm chán. Tuyến nhân vật phụ quá nhiều dẫn đến rối rắm, khán giả khó tập trung cốt truyện chính. Trang phục, đài từ đôi khi ngô nghê. Lee Kwang Soo và một số nghệ sĩ bị chê diễn xuất cường điệu, thiếu tự nhiên.

Dù gây tranh cãi, Dong Yi được bình chọn Top 3 phim cổ trang hay nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc (sau Nàng Dae Jang Geum, Truyền thuyết Joo Mong), theo Hancinema. Nhờ thể hiện xuất sắc Dong Yi từ thiếu nữ đến trung niên, Han Hyo Joo giành giải Daesang (giải lớn nhất) tại MBC Drama Awards và “Nữ chính xuất sắc” ở Baeksang lần 47 khi mới 24 tuổi, đồng thời vượt Lee Young Ae đoạt danh hiệu “Nữ hoàng phim cổ trang”. Cô cũng thuộc số ít sao Hàn nhận hầu hết giải danh giá ở tuổi đôi mươi.

Đạo diễn Lee Byung Hoon đoạt giải Thành tựu tại Korea Drama Awards 2010. Các sao Jung Dong Hwan, Ji Jin Jee, Lee So Yeon, Park Ha Sun, Kim Yu Seok, Kim Yoo Jung, Lee Hyung Suk đều được xướng tên ở mùa giải thưởng năm đó.

Nguồn vnexpress.net