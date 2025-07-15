Dự Báo Thời Tiết Phú Thọ Hôm Nay và 7 Ngày Tới - Cập Nhật Tại Radarthoitiet.com

Khái quát về thời tiết Phú Thọ

Phú Thọ là một tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, nơi có địa hình chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Hồng và vùng núi phía Bắc. Khí hậu ở đây mang tính chất cận nhiệt đới ẩm, đặc trưng với bốn mùa rõ rệt. Mùa hè thường nóng, mưa nhiều và ẩm ướt; mùa đông lạnh, hanh khô, có thể xuất hiện sương mù, rét đậm và rét hại vào một số thời điểm.

Thời tiết Phú Thọ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức lễ hội (như Giỗ Tổ Hùng Vương), du lịch sinh thái và giao thông. Việc cập nhật thông tin dự báo thời tiết Phú Thọ mỗi ngày giúp người dân và du khách chủ động trong sinh hoạt, công việc và di chuyển.

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Theo dữ liệu từ https://radarthoitiet.com/phu-tho, thời tiết Phú Thọ hôm nay được dự báo có mây thay đổi, buổi sáng trời quang đãng, nhiệt độ dao động từ 24–27°C. Vào trưa và chiều, trời nắng nóng nhẹ, nhiệt độ tăng lên khoảng 32–34°C, độ ẩm trung bình từ 70–80%, gây cảm giác oi bức nhẹ.

Chiều tối có khả năng xảy ra mưa rào cục bộ tại một số khu vực như TP Việt Trì. Gió nhẹ, thổi từ hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h. Buổi đêm, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 25°C, trời mát mẻ, thích hợp cho nghỉ ngơi và sinh hoạt ngoài trời.

Dự báo thời tiết Phú Thọ 7 ngày tới

Trong 7 ngày tới, thời tiết tại Phú Thọ được dự báo tương đối ổn định, với nền nhiệt duy trì trong khoảng 24-34°C. Một số ngày có khả năng xuất hiện mưa rào hoặc giông, đặc biệt vào chiều tối do tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Những ngày còn lại trời có nắng, xen kẽ mây, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, du lịch và sản xuất.

Dự báo cũng cho thấy chỉ số UV vào buổi trưa có thể ở mức cao. Người dân khi ra đường nên mặc trang phục che chắn, sử dụng kem chống nắng và bổ sung nước đầy đủ để tránh tình trạng say nắng, mất nước.

Tra cứu thời tiết Phú Thọ chính xác ở đâu?

Để theo dõi dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay, ngày mai và 7 ngày tới, bạn có thể truy cập trực tiếp vào website Radar Thời Tiết . Tại đây, người dùng sẽ được cung cấp thông tin thời tiết theo giờ, theo ngày, bản đồ radar mưa, tốc độ gió, độ ẩm, chỉ số UV, áp suất không khí và chất lượng không khí (AQI).

Trang web có giao diện thân thiện, tối ưu cho cả điện thoại và máy tính, giúp người dùng dễ dàng tra cứu thời tiết ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh như Việt Trì, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê...

Những ai nên theo dõi thời tiết Phú Thọ thường xuyên?

Người dân làm nông nghiệp, doanh nghiệp xây dựng, đơn vị tổ chức sự kiện, trường học, bệnh viện và du khách đều cần cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch công việc và phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đặc biệt, vào các dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết có ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng du khách, an ninh và an toàn giao thông.

Kết luận

Thời tiết tại Phú Thọ thay đổi theo mùa và chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố địa hình trung du. Việc cập nhật dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay và trong 7 ngày tới sẽ giúp bạn chủ động hơn trong cuộc sống, làm việc hiệu quả hơn và đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Thông tin liên hệ:

- Email: radarthoitiet.com@gmail.com

- Website: https://radarthoitiet.com

- Địa chỉ: Số 69 P. Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam