Thuế Quang Huy hướng dẫn kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới

Năm 2025 được xem là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách thuế tại Việt Nam. Từ ngày 01/7, hàng loạt quy định mới được áp dụng, bao gồm việc sử dụng số định danh cá nhân thay mã số thuế, điều chỉnh đối tượng chịu và không chịu thuế GTGT, thay đổi điều kiện khấu trừ, cũng như bổ sung các trường hợp hoàn thuế. Những đổi thay này tạo ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn đối với doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị mới thành lập.

Để hoạt động thuận lợi và tuân thủ đúng quy định, việc kê khai thuế ban đầu cần được thực hiện chính xác, có hệ thống. Bài viết dưới đây Thuế Quang Huy sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai, hạn chế rủi ro và tiết kiệm thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan.

- Căn cứ pháp lý quy định về kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới

- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

- Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

- Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

- Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và khấu hao tài sản cố định

1. Thuế Quang Huy hướng dẫn doanh nghiệp mới thực hiện kê khai thuế ban đầu

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, kê khai thuế ban đầu là bước thủ tục bắt buộc để được cơ quan thuế quản lý và ghi nhận nghĩa vụ nộp thuế. Nếu thiếu sót hoặc thực hiện sai quy định, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

1.1 Thành phần hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Ngay sau khi thành lập, kê khai thuế ban đầu là một trong những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp để cơ quan thuế ghi nhận và quản lý. Thành phần hồ sơ có sự khác biệt tùy vào hình thức đăng ký, cụ thể như sau:

Trường hợp Hồ sơ cần chuẩn bị Doanh nghiệp đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (đồng thời là hồ sơ đăng ký thuế) - Thông tin mã số thuế điền trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế - Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu) - Bảng kê đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh (nếu có) - Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập - Các bảng kê khác theo ngành nghề - Giấy chứng nhận hoạt động đối với chi nhánh/VPĐD Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh - Tờ khai đăng ký thuế - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh - Bản sao CCCD/hộ chiếu chủ hộ - Bảng kê địa điểm kinh doanh (nếu có nhiều cửa hàng)

1.2 Thủ tục đăng ký, kê khai thuế ban đầu

Thủ tục đăng ký, kê khai thuế ban đầu là yêu cầu pháp lý quan trọng đối với mọi doanh nghiệp mới thành lập, giúp xác định nghĩa vụ thuế và đảm bảo hoạt động hợp pháp. Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 105/2020/TT-BTC, trình tự thực hiện bao gồm các bước sau:

Bước 1: Mua chữ ký số, hóa đơn điện tử và mở tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp mua chữ ký số và đăng ký hóa đơn điện tử từ các nhà cung cấp uy tín như VNPT, Viettel, BKAV để thực hiện giao dịch điện tử. Ngoài ra, bạn cần mở tài khoản ngân hàng đứng tên công ty, sau đó thông báo cho cơ quan thuế quản lý trong vòng 10 ngày làm việc.

Bước 2: Đăng ký tài khoản thuế điện tửThực hiện đăng ký bằng chữ ký số trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn để được cấp tài khoản quản lý.

Bước 3: Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

Doanh nghiệp chuẩn bị 02 bộ hồ sơ với các tài liệu đã được liệt kê bên trên và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Chi cục Thuế hoặc Cục Thuế.

Bước 4: Đăng ký phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng

Tổ chức phải xác định rõ áp dụng phương pháp khấu trừ hay trực tiếp, phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Bước 5: Nộp tờ khai lệ phí môn bài

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp nộp tờ khai chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 của năm sau năm thành lập. Năm đầu được miễn lệ phí, từ năm thứ hai mức lệ phí căn cứ vào vốn điều lệ.

Bước 6: Phát hành hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Sau khi cơ quan thuế chấp thuận, doanh nghiệp được phép phát hành và sử dụng hóa đơn.

Bước 7: Đăng ký nộp thuế điện tửDoanh nghiệp kích hoạt chức năng nộp thuế điện tử trên hệ thống sau khi đã có chữ ký số, tài khoản thuế điện tử và tài khoản ngân hàng. Hình thức này tạo thuận lợi trong quá trình nộp thuế, đồng thời nâng cao tính minh bạch và tiết kiệm thời gian.

2. Dịch vụ kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới trọn gói tại Thuế Quang Huy

Thuế Quang Huy là đơn vị uy tín trong lĩnh vực kế toán – thuế với hơn 13 năm kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia từng làm việc trong ngành ngân hàng và kiểm toán. Điểm khác biệt của đội ngũ là khả năng tối ưu quy trình kê khai thuế ban đầu, giúp khách hàng hoàn tất thủ tục nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí. Với phương châm “Uy tín – Chất lượng – Tận tâm”, Thuế Quang Huy luôn đồng hành để doanh nghiệp mới yên tâm khởi đầu.

2.1 Thời gian dịch vụ kê khai thuế ban đầu

Quy trình được thực hiện nhanh chóng chỉ trong 03 ngày làm việc:

Ngày 1: Tư vấn miễn phí, rà soát thông tin và chuẩn bị hồ sơ.

Ngày 2: Soạn thảo, nộp tờ khai và đăng ký các thủ tục cần thiết tại cơ quan thuế.

Ngày 3: Bàn giao kết quả, hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chữ ký số, đồng thời tư vấn cách tuân thủ quy định thuế hiệu quả.

2.2 Bảng giá dịch vụ kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới

Thuế Quang Huy công khai bảng giá dịch vụ khai báo thuế ban đầu với mức phí minh bạch, cạnh tranh và phù hợp cho từng loại hình.

Khu vực / Loại hình Chi phí tham khảo (VNĐ) Doanh nghiệp tại TP. HCM / cùng tỉnh 500.000 Doanh nghiệp tại Hà Nội 1.000.000 Chi nhánh cùng tỉnh 500.000 Chi nhánh khác tỉnh Liên hệ để nhận báo giá cụ thể

2.3 Lợi ích khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Thuế Quang Huy

Để tạo sự khác biệt trên thị trường dịch vụ kế toán – thuế, Thuế Quang Huy tập trung xây dựng những giá trị cốt lõi dưới đây:

Tiết kiệm thời gian và công sức: Mọi thủ tục được nhân viên thực hiện thay khách hàng, từ chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại cơ quan thuế, giúp hạn chế tối đa việc đi lại và tra cứu thông tin phức tạp.

Tuân thủ đúng quy định pháp luật: Hồ sơ và tờ khai được xử lý theo quy định hiện hành bởi các chuyên viên vững vàng chuyên môn, giảm thiểu rủi ro vi phạm và tránh các khoản phạt không đáng có.

Dịch vụ trọn gói, khép kín: Khách hàng được hỗ trợ toàn diện từ chuẩn bị hồ sơ ban đầu, đăng ký thuế điện tử, chữ ký số, hóa đơn điện tử.

Tư vấn định hướng phù hợp: Đội ngũ lựa chọn phương pháp kê khai, kỳ tính thuế và thủ tục liên quan phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Đồng hành lâu dài: Thuế Quang Huy xây dựng đầy đủ các giải pháp vận hành và quản trị doanh nghiệp hứa hẹn sẽ trở thành đối tác đáng tin cậy trong suốt quá trình phát triển.

Trong bối cảnh hệ thống thuế tại Việt Nam liên tục có những điều chỉnh, yêu cầu về kê khai và tuân thủ ngày càng chặt chẽ. Điều này khiến doanh nghiệp mới thành lập gặp không ít thách thức khi lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu. Chính vì vậy, việc lựa chọn đơn vị đồng hành uy tín là giải pháp giúp giảm áp lực, hạn chế sai sót và tiết kiệm nguồn lực. Thuế Quang Huy cam kết mang đến dịch vụ chuẩn xác và minh bạch, giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản hành chính.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Thuế Và Cung Ứng Lao Động Quang Huy

Địa chỉ: 392 Nguyễn Thị Đặng, P. Tân Thới Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh (Quận 12 cũ)

Phone: 0917371518

Hotline: 02862553948

Website: https://thuequanghuy.vn/

Email: thuequanghuy2022@gmail.com