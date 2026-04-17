Đưa nhau về trong câu ca

Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương - Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là tiếng vang gọi về những ký ức nghìn năm. Trong không gian hào hùng, những câu ca ngọt ngào cùng các tiết mục nghệ thuật đã dẫn lối đưa nhau về với mạch ngầm dân tộc. Từng điệu múa, lời ca không chỉ tái hiện sống động sự tích Tiên Rồng mà còn là nhịp cầu kết nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và quảng bá hình ảnh con người Phú Thọ mến khách, nồng hậu đến với bạn bè bốn phương.

Màn khai từ “Âm vang nguồn cội” mở đầu Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”.

Tiết mục kịch múa: Con Rồng cháu Tiên.

Hình tượng Quốc Mẫu Âu Cơ được tái hiện trên sân khấu.

Trình diễn ánh sáng nghệ thuật với chủ đề “Vua Hùng tìm đất dựng Đô”.

Truyền thuyết Sơn tinh - Thủy tinh, Bánh chưng, bánh giầy được tái hiện trên sân khấu qua bản Mashup: Phong Châu mở hội - Linh thiêng một cõi Tiên Rồng - Địa khúc giao hòa.

Cơn mưa nặng hạt càng làm cho khung cảnh chương trình lung linh, huyền ảo hơn.

Sự tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày Khai hội.

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịnh và các em học sinh trình diễn hát Xoan Phú Thọ tại chương trình.

Hòa tấu Chiêng Mường - Đập nàng Khọt (dân ca Mường) đưa các di sản văn hóa đặc sắc của người Mường trên sân khấu chương trình.

Tiết mục Trống quân Đức Bác - Thanh âm di sản.

Tiết mục hát múa Việt Nam - Ngày mới mang đến không khí rộn ràng, vui tươi.

Tiết mục hát múa Cánh chim phượng hoàng và Việt Nam tinh hoa thể hiện khát vọng của tuổi trẻ tiếp nối ông cha.

Tiết mục hát múa: Phú Thọ - Sắc xuân ngày mới mang đến cái kết đầy năng lượng, khép lại chương trình nghệ thuật.

Lê Hoàng - Đức Anh