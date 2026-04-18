Xã Thổ Tang khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026

Ngày 18/4, xã Thổ Tang đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo 2 xã Vĩnh Tường và Vĩnh Phú.

Xã Thổ Tang khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội Thể dục, thể thao xã Thổ Tang.

Xã Thổ Tang khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026

Lãnh đạo xã Thổ Tang tặng hoa và cờ lưu niệm các đoàn vận động viên tham gia đại hội.

Những năm qua, xã Thổ Tang luôn quan tâm chỉ đạo, đầu tư và xác định phát triển phong trào thể dục thể thao là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển con người, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Xã đã đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với triển khai Kết luận số 70 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của Nhân dân đối với lợi ích của việc rèn luyện sức khỏe.

Phong trào đã thực sự lan tỏa, thu hút sự tham gia sôi nổi của mọi lứa tuổi, góp phần nâng cao thể lực, đẩy lùi tệ nạn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới tại địa phương.

Xã Thổ Tang khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026

Xã Thổ Tang khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026Xã Thổ Tang khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026

Xã Thổ Tang khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026

Các khối, đoàn vận động viên diễu hành, biểu dương lực lượng.

Tại lễ khai mạc, các khối, đoàn vận động viên đến từ 31 thôn dân cư đã diễu hành, biểu dương lực lượng, thể hiện tinh thần đoàn kết và khí thế sôi nổi của phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia thi đấu các môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, pickleball, cờ tướng và điền kinh (100m) trong không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo Nhân dân đến cổ vũ.

Đây không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi mà còn góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Xã Thổ Tang khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026

Các vận động viên thi đấu môn điền kinh cự ly 100m.

Thông qua Đại hội, xã Thổ Tang sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc để tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, sự kiện góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao ngày càng phát triển, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thuý Hường


Thuý Hường

Đưa nhau về trong câu ca

Đưa nhau về trong câu ca
2026-04-17 22:23:00

baophutho.vn Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương - Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính...

Tin liên quan

Gợi ý

