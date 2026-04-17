Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ thi công các dự án giao thông khu vực Hòa Bình

Ngày 17/4, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án giao thông tại khu vực Hòa Bình. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất và lãnh đạo các xã Toàn Thắng, Mường Bi, Mường Hoa, Cao Phong, Thung Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình và đơn vị thi công báo cáo tiến độ Dự án đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6.

Đoàn đã kiểm tra thực địa Dự án đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6. Dự án có tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 14,86 km. Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đạt nhiều kết quả tích cực khi bàn giao 14,4 km cho nhà thầu thi công. Tổng diện tích đất cần thu hồi cho dự án là 32,1 ha, tính đến nay đã thực hiện được 28,64 ha, đạt 89,2%.

Kiểm tra tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu chủ đầu tư và chính quyền địa phương chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn Dự án đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mường Hoa.

Tuy nhiên, vẫn còn 3,46ha chưa GPMB, chủ yếu do vướng mắc về xác định chủ đất, đơn giá bồi thường và điều chỉnh bản đồ trích đo. Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 66,8% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang triển khai thi công nhiều hạng mục trên tuyến chính và tuyến nhánh. Trong đó, một số công trình như cầu Suối Hoa, cầu xóm Thăm cơ bản đáp ứng tiến độ. Kế hoạch năm 2026, dự án được bố trí hơn 80 tỷ đồng, song mới giải ngân khoảng 24 tỷ đồng; chủ đầu tư đề xuất bổ sung thêm 52 tỷ đồng để đảm bảo hoàn thành trong năm.

Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Quách Tất Liêm và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công cầu Suối Hoa và tuyến đường nhánh là một hạng mục trong Dự án đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6.

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoạn km0+00 - km7+00), tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, công tác GPMB đã hoàn thành thông báo thu hồi đất 100% diện tích. Hiện đã chi trả bồi thường cho 372 hộ với hơn 33,5 tỷ đồng, đã bàn giao 6,3/7 km; còn khoảng 2,7 ha chưa GPMB được do phải thực hiện lại thủ tục thu hồi đất và bố trí tái định cư.

Về thi công, dự án đạt khoảng 33% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục cầu như cầu Mường Lầm, cầu Cò Pải, cầu Thé, cầu U đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính. Các hạng mục nền đường, thoát nước, vỉa hè đang được triển khai nhưng tiến độ còn chậm. Đặc biệt, một số vị trí tường chắn và nền đường chưa đảm bảo tiến độ như kế hoạch.

Kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình và chính quyền các xã Mường Bi, Toàn Thắng tập trung thực hiện công tác GPMB, thu hồi đất cho dự án.

Dự án đường khu dân cư mới QH13, QH13B, QH13C thuộc các xã Cao Phong, Thung Nai có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ thi công còn hạn chế do vướng mắc GPMB. Dự án thu hồi đất tổng diện tích khoảng 13,43ha với 103 hộ bị ảnh hưởng. Song đến nay, các cơ quan chức năng mới bàn giao hơn 5ha. Nhiều hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, chưa cho kiểm đếm hoặc chưa có phương án hỗ trợ phù hợp. Khối lượng thi công hiện mới đạt tỷ lệ thấp ở các hạng mục nền đường và thoát nước. Riêng hạng mục cầu trên tuyến QH13C đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi và một phần kết cấu dầm.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình và các xã Cao Phong, Thung Nai tập trung làm tốt công tác GPMB, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB. Đặc biệt là sớm xác định giá đất cụ thể, hoàn thiện phương án bồi thường, tái định cư. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo tuần, tháng; chủ động khắc phục ảnh hưởng thời tiết, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, hướng đến mục tiêu hoàn thành các dự án trong năm 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mạnh Hùng