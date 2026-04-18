Hội nghị Nhi khoa khu vực Trung du và miền núi phía Bắc năm 2026

Ngày 18/4, Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tổ chức Hội nghị Nhi khoa Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc năm 2026. Tham dự có GS - TS Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS - TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam; các giáo sư, phó giáo sư, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo, bác sĩ đến từ các bệnh viện trong khu vực.

Hội nghị Nhi khoa tập hợp nhiều báo cáo chuyên môn có giá trị, các thành tựu mới trong lĩnh vực Nhi khoa; đặc biệt là các chuyên đề cập nhật về chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh lý phức tạp ở trẻ em, trong đó có các bệnh lý truyền nhiễm, thần kinh, hô hấp, dinh dưỡng.

Nhiều báo cáo tập trung vào các chủ đề có tính cấp thiết của y học hiện đại, mang đến góc nhìn cập nhật và định hướng quan trọng cho đội ngũ thầy thuốc. Đồng thời, mở ra cơ hội kết nối chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa ngành Y tế Phú Thọ với các tỉnh, thành phố trong khu vực và tuyến Trung ương.

GS-TS Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Chi hội Nhi khoa khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Những kết quả nghiên cứu, những tri thức khoa học tại hội nghị sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh được trao đổi, cập nhật kiến thức, tiếp cận các tiến bộ, mô hình mới trong lĩnh vực nhi khoa.

Đây là nguồn tài liệu quý báu giúp ngành Y tế tỉnh Phú Thọ nói riêng và khu vực nói chung tiếp tục hoàn thiện quy trình chuyên môn, cập nhật các phác đồ điều trị tiên tiến, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em.

GS-TS Nguyễn Huy Ngọc - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành đối với ngành Y tế của tỉnh trong thời gian vừa qua; đặc biệt là Hội Nhi khoa Việt Nam vừa quyết định thành lập Chi hội Nhi khoa khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đặt tại Phú Thọ.

Đây chính là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng mạng lưới nhi khoa liên kết vùng vững mạnh, mục tiêu là trẻ em dù ở vùng đồng bằng hay vùng khó khăn đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, công bằng và hiệu quả. Đồng chí khẳng định: Đối với tỉnh Phú Thọ, lĩnh vực nhi khoa được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển ngành Y tế; trong đó, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là Bệnh viện đảm nhận chức năng vùng của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao, khẳng định vị thế, vai trò của tỉnh trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của Nhân dân nói chung và trẻ em nói riêng. Mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành nhiều hơn nữa của Hội Nhi khoa Việt Nam, các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành để ngành Y tế tỉnh Phú Thọ ngày càng hoàn thiện và phát triển, xứng đáng là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Gia Thái - Hoài Vũ