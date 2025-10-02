Đưa nông sản Việt vươn xa

Liên kết thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản; đầu tư công nghệ hiện đại và mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số... là hướng đi giúp Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt (xã Tam Dương) đưa nông sản địa phương vươn ra thị trường lớn.

Các sản phẩm của Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt được chăm chút từ khâu lựa chọn nguyên liệu tới việc chế biến, đóng gói.

Được thành lập năm 2018, ban đầu Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt chỉ sản xuất và cung ứng tinh bột nghệ, mầm đậu nành - những sản phẩm nhanh chóng được thị trường đón nhận. Nhận thấy nông sản địa phương phong phú nhưng còn manh mún, sản xuất tự phát, thường xuyên rơi vào cảnh “được mùa mất giá”, Giám đốc Nguyễn Kao Toản đã quyết tâm xây dựng chuỗi sản xuất - tiêu thụ khép kín, tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe từ nông sản Việt, góp phần nâng giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho người dân.

Sau hơn 7 năm hoạt động, công ty đã phát triển hàng loạt sản phẩm phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng như: tinh bột nghệ, viên tinh nghệ sữa ong chúa, mầm đậu nành, bột ngũ cốc tăng cân - giảm cân, trà dưỡng nhan đông trùng hạ thảo, trà hoa cúc gạo lứt, trà thảo mộc... Trong đó, 3 sản phẩm tiêu biểu là trà gạo lứt Quê Việt, ngũ cốc dinh dưỡng Quê Việt và tinh bột nghệ Quê Việt đã được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Để chủ động nguồn nguyên liệu, công ty ký hợp đồng thu mua nông sản sạch từ nông dân và các HTX. Giai đoạn 2019 - 2021, công ty phối hợp với Trung tâm Thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao (Hà Nội) và HTX Đại Tự (xã Liên Châu) sản xuất đậu tương DT84 theo hướng an toàn, tạo nguồn nguyên liệu chất lượng cho sản phẩm mầm đậu nành. Công ty liên kết thu mua thường xuyên trên 10 tấn gạo lứt và hơn 7 tấn hạt đậu các loại mỗi tháng từ các xã Vĩnh Phú, xã Liên Châu; đồng thời nhập thêm các loại hạt dinh dưỡng cao cấp như mắc ca, óc chó, hạnh nhân, hạt điều... từ các tỉnh khác để đa dạng hóa sản phẩm.

Song song với đó, công ty đầu tư dây chuyền chế biến hiện đại, không sử dụng chất phụ gia, bảo quản hay tạo màu. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, công ty đã đạt chứng nhận ISO 22000:2018 và chứng nhận FDA của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ - bảo chứng cho chất lượng, an toàn thực phẩm.

Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt livestream, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội

Không chỉ dừng ở sản xuất, công ty còn tận dụng tối đa nền tảng số để quảng bá và phân phối sản phẩm. Website, Facebook, TikTok, Zalo và các sàn thương mại điện tử trở thành kênh bán hàng hiệu quả. Đến nay, Quê Việt đã có trên 600 chi nhánh, nhà phân phối trong và ngoài nước, doanh thu trung bình mỗi tháng đạt trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động.

Với sự nỗ lực không ngừng, Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt đã gặt hái nhiều thành tựu: Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia 2024, Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2022, Top 50 Thương hiệu mạnh ASEAN 2019. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp trong hành trình nâng tầm giá trị nông sản Việt.

Hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững, công ty kiên định mục tiêu phát triển từ nông sản sạch, đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm thiên nhiên an toàn, tốt cho sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Với cách làm bài bản, sáng tạo và gắn kết chặt chẽ với người nông dân, Quê Việt đang góp phần đưa nông sản địa phương vươn xa, khẳng định thương hiệu Việt trên bản đồ tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Quốc Minh