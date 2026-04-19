Đừng để đuối nước tiếp tục cướp đi tuổi thơ

Vụ tai nạn đuối nước ngày 4/4/2026 tại xã Nguyệt Đức khiến một học sinh lớp 9 tử vong để lại mất mát lớn cho gia đình và nhà trường. Sự việc cho thấy nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu tại các khu vực ao, hồ, kênh mương khi thiếu biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là trong thời điểm nắng nóng và kỳ nghỉ hè cận kề.

Em Trần Minh L, học sinh lớp 9B, Trường THCS Văn Tiến gặp nạn khi vui chơi tại khu vực kênh thoát lũ dẫn vào hồ điều hòa, trạm bơm Nguyệt Đức. Dù người dân và lực lượng chức năng đã khẩn trương tìm kiếm nhưng em không qua khỏi. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã hội xã, Ban Giám hiệu, giáo viên cùng tổ chức Đoàn - Đội nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình; phối hợp tổ chức tang lễ chu đáo. Công tác ổn định tâm lý cho học sinh, đặc biệt là tập thể lớp 9B được nhà trường đặc biệt quan tâm.

Giáo viên và học sinh lớp 9B, Trường THCS Văn Tiến dành phút mặc niệm tưởng nhớ em Trần Minh L.

Thầy Trần Nam Trung - Hiệu trưởng Trường THCS Văn Tiến cho biết: Nhà trường xác định việc chăm lo tâm lý và trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh là nhiệm vụ cấp thiết. Nội dung tuyên truyền, nhất là phòng, chống đuối nước được lồng ghép thường xuyên trong các tiết học, giờ sinh hoạt; đồng thời phối hợp với phụ huynh trong quản lý học sinh ngoài giờ. Việc ký cam kết không tự ý đi bơi khi không có người lớn đi cùng tiếp tục được duy trì.

Dù nỗi đau mất bạn vẫn còn, các học sinh lớp 9B đã dần ổn định tâm lý, trở lại học tập. Những lá thư gửi tới người bạn đã khuất không chỉ là lời tiễn biệt mà còn thể hiện quyết tâm tiếp tục học tập, hướng tới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sắp tới.

Học sinh lớp 9B gửi những dòng thư tiễn biệt, tiếp thêm quyết tâm bước vào kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Theo phòng Văn hóa - Xã hội xã Nguyệt Đức, nơi xảy ra vụ việc là tuyến kênh dẫn vào hồ điều hòa, trạm bơm Nguyệt Đức, hiện nằm trên địa bàn hai xã Nguyệt Đức và Tam Hồng chưa được trang bị đầy đủ các điều kiện an toàn như rào chắn, biển cảnh báo. Đáng lưu ý, các vụ đuối nước không chỉ xảy ra trên tuyến kênh mà còn tại khu vực lòng hồ điều hòa. Cụ thể, năm 2023, một học sinh THPT đã tử vong khi xuống vui chơi, năm 2024 tiếp tục xảy ra vụ đuối nước liên quan đến một phụ nữ địa phương; các vụ việc này xảy ra trên địa phận xã Yên Phương cũ (nay là xã Tam Hồng).

Những sự việc liên tiếp cho thấy đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao, đòi hỏi các biện pháp bảo đảm an toàn cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn. Thực tế này cũng phản ánh tình trạng chung tại nhiều ao, hồ, kênh mương trên địa bàn, nơi nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu, trong khi kỹ năng phòng tránh của một bộ phận học sinh còn hạn chế.

Kênh dẫn vào hồ điều hòa, trạm bơm Nguyệt Đức (nằm trên địa bàn hai xã Nguyệt Đức và Tam Hồng) – khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, từng ghi nhận một số vụ việc đau lòng.

Khu vực lòng hồ điều hòa, trạm bơm Nguyệt Đức (thuộc địa bàn hai xã Nguyệt Đức và Tam Hồng) – nơi đã xảy ra một số vụ đuối nước, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trước thực trạng này, các nhà trường trên địa bàn chủ động triển khai nhiều giải pháp. Tại Trường Tiểu học Nguyệt Đức, công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên thông qua sinh hoạt dưới cờ và các hoạt động ngoại khóa với tình huống trực quan, dễ hiểu. 100% học sinh đã ký cam kết không tự ý đi bơi, tắm khi không có người lớn đi cùng.

Em Trần Minh Trang chia sẻ: “Dù biết bơi nhưng em luôn ghi nhớ không đi tắm một mình; khi gặp tình huống nguy hiểm sẽ kêu gọi người lớn hỗ trợ, không tự ý cứu bạn khi không bảo đảm an toàn”.

Theo cô Nguyễn Thị Lan Hương, ở lứa tuổi tiểu học, học sinh còn hiếu động, nhận thức chưa đầy đủ, vì vậy việc tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, gắn với các tình huống thực tế để các em nhận diện rõ hành vi an toàn và nguy hiểm.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyệt Đức tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh bằng hình ảnh trực quan.

Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cũng được tăng cường thông qua nhiều hình thức như ký cam kết, trao đổi thông tin qua sổ liên lạc điện tử, nhóm lớp và các buổi họp phụ huynh. Nhà trường chủ động cung cấp khuyến cáo, hướng dẫn kỹ năng; phụ huynh tăng cường quản lý, không để con em tự ý đến khu vực nguy hiểm khi không có sự giám sát.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn, chính quyền xã Nguyệt Đức đã khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước. Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Địa phương đã rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ, tập trung vào hệ thống kênh mương, ao, hồ; bổ sung biển cảnh báo, rào chắn tại những vị trí nguy hiểm.

Bên cạnh đó, xã chỉ đạo các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng cho học sinh; yêu cầu các thôn, tổ dân cư nâng cao trách nhiệm trong việc nhắc nhở, giám sát trẻ em ngoài giờ học, nhất là trong dịp hè.

Phần lớn các vụ đuối nước ở trẻ em bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu kỹ năng và thiếu sự giám sát của người lớn. Ngăn chặn tình trạng này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường, chính quyền, trong đó gia đình phải là “lá chắn” đầu tiên. Khi nguy cơ được kiểm soát, kỹ năng được trang bị và trẻ em luôn được quan tâm, giám sát, những mất mát đáng tiếc hoàn toàn có thể được ngăn chặn từ sớm.

Nguyễn Toàn