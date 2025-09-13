Gameshow Khát vọng Lạc Hồng: Kịch tính và bùng nổ vòng thi Đấu trí 4,5,6

Gameshow Khát vọng Lạc Hồng đã và đang khẳng định được sức hút của một sân chơi trí tuệ đỉnh cao dành cho học sinh Trung học phổ thông trên quê hương Đất Tổ.

Ngày 13/9, vòng thi Đấu trí 4,5,6 của chương trình đã tiếp tục được ghi hình tại trường quay S8, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, nơi không chỉ có những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở mà còn là sự bùng nổ của cảm xúc.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đại biểu, nhà tài trợ dự và cổ vũ, động viên các thí sinh

Trận Đấu trí đầu tiên là màn tranh tài của 4 thí sinh đến từ các trường THPT Hương Cần, THPT Long Châu Sa, THPT Thanh Sơn và THPT Chất lượng cao Văn Lang. Các thí sinh đã trải qua 4 phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành và đặc biệt là phần thi Về đích đầy kịch tính. Từng câu hỏi trong các lĩnh vực, đa dạng từ kiến thức sách vở đến đời sống xã hội đều được đưa ra, đòi hỏi các em không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn phải có tốc độ và bản lĩnh sân khấu.

Các thí sinh tham gia vòng thi Đấu trí 4

Trong ngày đã diễn ra 3 trận đấu của vòng Đấu trí với nhiều cảm xúc đan xen. Sức nóng không chỉ đến từ sự cạnh tranh sát sao của các thí sinh mà còn được tiếp lửa từ chính các cổ động viên. Không khí trường quay liên tục bùng nổ sau mỗi câu trả lời nhanh và chính xác, tạo nên một cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở đến tận giây phút cuối cùng. Qua đó cũng khẳng định sức hấp dẫn của chương trình suốt những mùa qua.

Giáo viên, phụ huynh và học sinh các trường THPT tham gia cỗ vũ cho các thí sinh dự thi

Với sự phối hợp tổ chức của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Sở Giáo dục & Đào tạo cùng VNPT Phú Thọ, Gameshow Khát vọng Lạc Hồng tiếp tục khẳng định vị thế là một sân chơi trí tuệ uy tín, chắp cánh cho những ước mơ tri thức của thế hệ trẻ Đất Tổ. Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị khán giả vào 20h15 tối Chủ nhật hằng tuần trên sóng và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đăng Khoa - Cao Tuấn