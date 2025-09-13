Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gameshow Khát vọng Lạc Hồng: Kịch tính và bùng nổ vòng thi Đấu trí 4,5,6

Gameshow Khát vọng Lạc Hồng đã và đang khẳng định được sức hút của một sân chơi trí tuệ đỉnh cao dành cho học sinh Trung học phổ thông trên quê hương Đất Tổ.

Ngày 13/9, vòng thi Đấu trí 4,5,6 của chương trình đã tiếp tục được ghi hình tại trường quay S8, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, nơi không chỉ có những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở mà còn là sự bùng nổ của cảm xúc.

Gameshow Khát vọng Lạc Hồng: Kịch tính và bùng nổ vòng thi Đấu trí 4,5,6

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đại biểu, nhà tài trợ dự và cổ vũ, động viên các thí sinh

Trận Đấu trí đầu tiên là màn tranh tài của 4 thí sinh đến từ các trường THPT Hương Cần, THPT Long Châu Sa, THPT Thanh Sơn và THPT Chất lượng cao Văn Lang. Các thí sinh đã trải qua 4 phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành và đặc biệt là phần thi Về đích đầy kịch tính. Từng câu hỏi trong các lĩnh vực, đa dạng từ kiến thức sách vở đến đời sống xã hội đều được đưa ra, đòi hỏi các em không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn phải có tốc độ và bản lĩnh sân khấu.

Gameshow Khát vọng Lạc Hồng: Kịch tính và bùng nổ vòng thi Đấu trí 4,5,6

Các thí sinh tham gia vòng thi Đấu trí 4

Trong ngày đã diễn ra 3 trận đấu của vòng Đấu trí với nhiều cảm xúc đan xen. Sức nóng không chỉ đến từ sự cạnh tranh sát sao của các thí sinh mà còn được tiếp lửa từ chính các cổ động viên. Không khí trường quay liên tục bùng nổ sau mỗi câu trả lời nhanh và chính xác, tạo nên một cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở đến tận giây phút cuối cùng. Qua đó cũng khẳng định sức hấp dẫn của chương trình suốt những mùa qua.

Gameshow Khát vọng Lạc Hồng: Kịch tính và bùng nổ vòng thi Đấu trí 4,5,6

Giáo viên, phụ huynh và học sinh các trường THPT tham gia cỗ vũ cho các thí sinh dự thi

Với sự phối hợp tổ chức của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Sở Giáo dục & Đào tạo cùng VNPT Phú Thọ, Gameshow Khát vọng Lạc Hồng tiếp tục khẳng định vị thế là một sân chơi trí tuệ uy tín, chắp cánh cho những ước mơ tri thức của thế hệ trẻ Đất Tổ. Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị khán giả vào 20h15 tối Chủ nhật hằng tuần trên sóng và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đăng Khoa - Cao Tuấn


Đăng Khoa - Cao Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng THPT Long Châu Sa Khát vọng Kịch tính Đất Tổ Phú thọ Thanh Sơn Thí sinh Chương trình lạc thi đấu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long