Gắn biển công trình Sân vận động chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Ngày 22/7, UBND xã Hy Cương long trọng tổ chức gắn biển công trình Sân vận động xã Hy Cương - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hy Cương kéo băng gắn biển công trình sân vận động

Công trình Sân vận động có tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng do UBND xã Hy Cương làm chủ đầu tư thực hiện cải tạo và nâng cấp trên nền Sân vận động xã Thanh Đình (cũ) với tổng diện tích trên 4000 m2, bao gồm các hạng mục như san gạt mặt sân, nền cỏ, hệ thống rãnh thoát nước, xây dựng khán đài, cải tạo và mở rộng đường xung quang khu vực sân và các hạng mục phụ trợ...

Gắn biển công trình Sân vận động chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Sân vận động xã Hy Cương - Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng nhằm tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng, rèn luyện thể chất cho Nhân dân; góp phần nâng cao sức khỏe; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Đây là điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng thời là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hy Cương và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng xã Hy Cương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

