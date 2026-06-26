Gắn kết cộng đồng từ phong trào văn hóa, thể thao cơ sở

Những buổi giao lưu văn nghệ rộn ràng, tiếng cười, nói trên các sân bóng chuyền hơi mỗi chiều hay hình ảnh người dân đủ mọi lứa tuổi cùng rèn luyện sức khỏe đã trở thành nét quen thuộc ở phường Xuân Hòa. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao còn là “sợi dây” gắn kết cộng đồng, lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phụ nữ tích cực tham gia thi đấu bóng chuyền hơi, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể ở khu dân cư.

Năm 2026, toàn phường Xuân Hòa có 55.615 nhân khẩu, trong đó, có hơn 12.000 người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Hệ thống thiết chế và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao tiếp tục được đầu tư với 2 nhà tập luyện, thi đấu thể thao, 11 bể bơi, 94 sân tập luyện ngoài trời cùng 35 điểm tập luyện công cộng được trang bị dụng cụ tập luyện. Trên địa bàn hiện có 12 câu lạc bộ thể thao và 8 cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để người dân rèn luyện sức khỏe.

Đồng chí Nguyễn Quang Vũ - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Hòa cho biết: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài duy trì các hoạt động thường xuyên ở cơ sở, địa phương còn chú trọng tổ chức các giải thi đấu, tạo sân chơi lành mạnh để người dân giao lưu, nâng cao sức khỏe. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Không khí sôi nổi ấy được cảm nhận rõ tại các tổ dân phố vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối. Tại tổ dân phố số 1, sân bóng chuyền hơi luôn đông vui với sự tham gia của nhiều lứa tuổi. Những trận bóng diễn ra sôi nổi, xen lẫn tiếng cười nói rộn rã đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân nơi đây.

Chị Nguyễn Diệp Ninh, Tổ trưởng tổ dân phố số 1 chia sẻ: “Chúng tôi luôn vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Không chỉ người cao tuổi mà cả thanh niên, phụ nữ đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Thông qua các hoạt động này, người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, gắn bó, nhiều phong trào ở khu dân cư cũng được triển khai thuận lợi hơn”.

Trận thi đấu bóng bàn đơn nam tại Đại hội TDTT phường năm 2026.

Không chỉ duy trì các hoạt động thường xuyên, năm 2026, phường Xuân Hòa đã tổ chức các giải thể dục thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ. Đặc biệt, Đại hội Thể dục thể thao phường Xuân Hòa lần thứ I năm 2026, không chỉ tạo dấu ấn sâu sắc trong Nhân dân mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ.

Người cao tuổi duy trì tập luyện thể dục ngoài trời mỗi ngày, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đều đặn vào mỗi buổi chiều, chị Cù Thị Lan Anh - Tổ dân phố 3 lại cùng các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ tập luyện. Với chị, đây không chỉ là khoảng thời gian rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp gặp gỡ, sẻ chia với những người hàng xóm thân thiết. Chị Anh cho biết: Từ ngày tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hơi, sức khỏe và tinh thần của tôi được cải thiện rõ rệt. Mọi người trong khu dân cư thường xuyên gặp gỡ, động viên nhau, giúp cuộc sống thêm vui tươi. Có những người trước đây ít giao tiếp, nhưng từ khi cùng tập luyện, tham gia văn nghệ, ai cũng cởi mở, gần gũi hơn.

Các dụng cụ thể dục ngoài trời được đầu tư, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe hằng ngày của người dân.

Không riêng người cao tuổi, nhiều thanh niên cũng tích cực tham gia các môn thể thao hiện đại như pickleball, bóng đá, cầu lông. Anh Đỗ Anh Thao, ở Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 chia sẻ: Sau giờ làm việc, tôi thường cùng bạn bè ra sân tập luyện. Thể thao giúp mọi người giảm căng thẳng, nâng cao sức khỏe, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối với nhiều người trong khu dân cư.

Bên cạnh thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng cũng được duy trì thường xuyên. Các đội văn nghệ ở khu dân cư thường xuyên tổ chức giao lưu, biểu diễn trong các dịp lễ, Tết, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân. Từ những tiết mục “cây nhà lá vườn”, nhiều hạt nhân văn nghệ quần chúng được phát hiện, bồi dưỡng, trở thành lực lượng nòng cốt giữ gìn và lan tỏa phong trào ở cơ sở.

Từ những sân chơi giản dị ở khu dân cư đến các giải đấu quy mô, từ những buổi giao lưu văn nghệ đến các hoạt động thể thao sôi nổi, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở phường Xuân Hòa đang góp phần bồi đắp đời sống tinh thần phong phú, xây dựng lối sống lành mạnh, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Dương Chung