Gặp mặt, giới thiệu tác phẩm mới ca khúc cách mạng “Chúng con về bên mẹ”

Ngày 21/9, Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ cùng tác giả tác phẩm mới - Bài ca cách mạng: “Chúng con về bên mẹ” tổ chức gặp mặt giới thiệu tác phẩm.

CCB Vi Văn Định phát biểu tại buổi gặp mặt giới thiệu tác phẩm.

Tác phẩm do CCB Lê Đắc Tư chắp cánh âm nhạc, phỏng theo lời thơ của tác giả Vi Văn Định. Ca khúc “Chúng con về bên mẹ” được sáng tác và hoàn thiện trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ca khúc nhằm tôn vinh, ca ngợi một cách chân thực, sống động lấy cảm xúc từ người mẹ Lê Thị Nghi, mẹ của liệt sĩ Lê Hồng Thuật - Trung đội trưởng Bộ binh - Đại đội 11 - Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 254 - Sư đoàn 355 - Quân khu 2 (quê xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ) hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc biên giới phía Bắc tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) tháng 2/1979 cùng các mẹ liệt sĩ khác trên mọi miền Tổ quốc.

Đây là tình cảm, nỗi niềm của tác giả thơ Vi Văn Định, tác giả nhạc Lê Đắc Tư đều là người lính, người CCB, là đồng đội của các liệt sĩ (trực tiếp là liệt sĩ Lê Hồng Thuật) đã trực tiếp cầm súng chiến đấu giữa lửa đạn chiến trường ác liệt để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là sự đồng cảm, thấu hiểu sẻ chia là nỗi niềm của người trong cuộc. Để phần nào làm dịu vơi đi bớt nỗi đau và sự giằng xé âm thầm bấy lâu nay trong lòng mẹ. Đây là tiếng lòng tha thiết để tri ân sự đóng góp lớn lao “không kể xiết” của các mẹ cho đất nước, quê hương.

Ca khúc là câu chuyện kể sinh động, chân thực, là bản tình ca sâu lắng, tình mẹ, tình mẫu tử, tình yêu Tổ quốc, quê hương, đất nước con người. Tình đồng chí đồng đội giữa chiến trường khói lửa, sự hy sinh gian khổ trong chiến tranh - Nơi giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Ca khúc còn là bản hùng ca bất tận ngời sáng về sự hy sinh, khí phách kiên cường của người chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc sẵn sàng xả thân về nền độc lập tự do cho đất nước. Giai điệu - lời ca - ý thơ là sự hòa quyện đồng điệu của 2 tác giả cùng chung một suy nghĩ, cảm xúc chân thực để làm nên tác phẩm âm nhạc cách mạng.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng buổi gặp mặt.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để các cán bộ, chiến sĩ và đại biểu được giao lưu, học hỏi và tiếp nhận ngọn lửa cách mạng từ những người đi trước. Những bài học về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và đức hy sinh sẽ tiếp tục được lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Các nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ biểu diễn tác phẩm “Chúng con về bên mẹ”.

“Chúng con về bên mẹ” không chỉ là một bản nhạc cách mạng, mà đó còn là lời hứa thiêng liêng, là khúc ca tri ân, là sự trở về đầy xúc động của những người lính năm xưa. Trong trái tim của mỗi người Việt Nam, hình ảnh người mẹ liệt sĩ sẽ mãi là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả.

Hạnh Thúy