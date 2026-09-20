Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 20/9/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Ba chỉ bò Úc cuộn khay 200g

80.500 đồng/khay

2

Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê khay 200g

59.000 đồng/khay

3

Trứng vịt hộp 10 quả

38.000 đồng/hộp

4

Ngọn su su túi 300g

15.900 đồng/túi

5

Rau má túi 200g

12.600 đồng/túi

6

Chuối cau

22.000 đồng/kg

7

Gạo thơm A An ST25+ túi 5kg

139.000 đồng/túi

8

Nui rau củ hình sò lớn Bốn mùa Erci gói 200g

15.000 đồng/gói

9

Bánh phồng tôm chiên sẵn Mikiri gói 125g

37.000 đồng/gói

10

Hạt sen khô gói 100g

38.000 đồng/gói

11

Nấm hương khô gói 50g

32.000 đồng/gói

12

Hành phi Nguyên Bảo gói 50g

17.300 đồng/gói

13

Lốc 4 hộp sữa chua ăn ít đường Nutimilk 100g

27.500 đồng/lốc

14

Lốc 5 chai sữa chua uống men sống hương dứa Vinamilk 65ml

25.500 đồng/lốc

15

Bánh quy bơ thập cẩm LU Assorted Cookies hộp 540g

200.000 đồng/hộp

Giá cả thị trường ngày 20/9/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Sữa chua Lốc Nhập khẩu Vinamilk Hàng hóa giá cả thị trường Rau má Rau củ bánh quy bơ bánh phồng
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