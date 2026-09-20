Giá cả thị trường ngày 20/9/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Ba chỉ bò Úc cuộn khay 200g
80.500 đồng/khay
2
Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê khay 200g
59.000 đồng/khay
3
Trứng vịt hộp 10 quả
38.000 đồng/hộp
4
Ngọn su su túi 300g
15.900 đồng/túi
5
Rau má túi 200g
12.600 đồng/túi
6
Chuối cau
22.000 đồng/kg
7
Gạo thơm A An ST25+ túi 5kg
139.000 đồng/túi
8
Nui rau củ hình sò lớn Bốn mùa Erci gói 200g
15.000 đồng/gói
9
Bánh phồng tôm chiên sẵn Mikiri gói 125g
37.000 đồng/gói
10
Hạt sen khô gói 100g
38.000 đồng/gói
11
Nấm hương khô gói 50g
32.000 đồng/gói
12
Hành phi Nguyên Bảo gói 50g
17.300 đồng/gói
13
Lốc 4 hộp sữa chua ăn ít đường Nutimilk 100g
27.500 đồng/lốc
14
Lốc 5 chai sữa chua uống men sống hương dứa Vinamilk 65ml
25.500 đồng/lốc
15
Bánh quy bơ thập cẩm LU Assorted Cookies hộp 540g
200.000 đồng/hộp
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