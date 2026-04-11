Giá cả thị trường ngày 11/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Trứng gà ta hộp 6 quả

26.00 đồng/1 hộp 6 quả

2

Xương heo có thịt

29.700 đồng /300g

3

Ức cá ba sa

25.900 đồng/500g

4

Nho đỏ Ninh Thuận

39.500 đồng/500g

5

Chanh dây

15.000 đồng/4 trái

6

3 trái dừa xiêm miền Tây

30.000 đồng/3 trái

7

Tía tô

5.900 đồng/100g

8

Rau ngót

13.000 đồng/250g

9

Dưa leo

12.500 đồng/500g

10

Khoai lang Nhật

28.000 đồng/700g

11

Gạo lứt tím Vinh Hiển túi 1kg

48.000 đồng/Túi 1kg

12

4 hộp cá ngừ xốt cay Tuna Việt Nam 140g

74.000đồng/4 hộp 140g

13

Bột chiên giòn Meizan gói 150g

9.000 đồng/Gói 150g

14

Kem bánh quy Socola Wall’s hộp 204g

85.000 đồng/Hộp 240g

15

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân dưỡng tóc 250ml

97.000 đồng/ 1 lọ 250ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 11/4/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Ninh thuận Dược liệu Việt nam Trứng gà Hàng hóa Dầu gội chiên giòn khoai lang chanh dây
