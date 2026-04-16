Giá cả thị trường ngày 16/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dứa (khóm, thơm)
15.000 đồng/quả
2
Cải thảo
12.000 đồng/kg
3
Khoai môn
34.900 đồng/kg
4
Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi
69.900 đồng/gói 500g
5
Gạo ST25 Bảo Minh lúa ruộng rươi túi 3kg
119.000 đồng/túi
6
Hạt nêm Meizan vị heo
39.900 đồng/gói 1kg
7
Thịt đùi heo
125.000 đồng/kg
8
Thịt thăn bò
190.000 đồng/500g
9
Nước mắm chấm Nam Ngư nhãn vàng 650ml
48.300 đồng/chai
10
Sữa chua uống TH True milk hương cam 180ml
30.100 đồng/lốc 4 hộp
11
Nước giặt OMO Matic cửa trước 4,1kg
253.400 đồng/túi
12
Tẩy nhà tắm Gift 900ml
35.400 đồng/chai
13
Bánh quy Cosy Marie
24.600 đồng/gói 240g
14
Bánh Custas kem trứng
54.500 đồng/hộp 276g
Kết Đoàn
