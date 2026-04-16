Giá cả thị trường ngày 16/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Dứa (khóm, thơm)

15.000 đồng/quả

2

Cải thảo

12.000 đồng/kg

3

Khoai môn

34.900 đồng/kg

4

Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi

69.900 đồng/gói 500g

5

Gạo ST25 Bảo Minh lúa ruộng rươi túi 3kg

119.000 đồng/túi

6

Hạt nêm Meizan vị heo

39.900 đồng/gói 1kg

7

Thịt đùi heo

125.000 đồng/kg

8

Thịt thăn bò

190.000 đồng/500g

9

Nước mắm chấm Nam Ngư nhãn vàng 650ml

48.300 đồng/chai

10

Sữa chua uống TH True milk hương cam 180ml

30.100 đồng/lốc 4 hộp

11

Nước giặt OMO Matic cửa trước 4,1kg

253.400 đồng/túi

12

Tẩy nhà tắm Gift 900ml

35.400 đồng/chai

13

Bánh quy Cosy Marie

24.600 đồng/gói 240g

14

Bánh Custas kem trứng

54.500 đồng/hộp 276g

Tin liên quan

Gợi ý

