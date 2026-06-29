Giá vàng hôm nay (29-6): Người mua lỗ nặng

Giá vàng hôm nay (29-6): Vàng miếng và vàng nhẫn của nhiều thương hiệu bán ra cao nhất ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, người mua lỗ nặng sau một tuần; giá vàng thế giới quay đầu giảm.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay ổn định so với hôm qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang ở cả hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 145 - 148,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi ở cả hai chiều.

Phú Quý giữ giá vàng miếng ở ngưỡng 145,3 - 148,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, người mua lỗ 1,7 triệu đồng/lượng sau một tuần. Nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng/lượng thì người mua vàng miếng đến nay chịu lỗ 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (29-6) ổn định so với hôm qua. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 29-6 như sau:

Vàng miếng Sáng 28-6 Sáng 29-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 145,5 148,5 145,5 148,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 145 148,5 145 148,5 - - DOJI 145,5 148,5 145,5 148,5 - - PNJ 145,5 148,5 145,5 148,5 - - Phú Quý 145,3 148,5 145,3 148,5 - -

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay không biến động so với hôm qua.

Cụ thể, SJC ổn định giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá mua vào ở mức 143,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, bằng với giá hôm qua.

Với khoảng cách chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn chịu lỗ 1,5 - 1,7 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở ngưỡng 4.066 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,7 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Reuters

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh khi liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Một số chuyên gia cảnh báo nếu mốc 4.000 USD/ounce bị xuyên thủng, thị trường có thể thiếu các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể trong ngắn hạn.

Nhóm phân tích của Ngân hàng ING (Hà Lan) hạ dự báo giá năm nay về trung bình 4.300 USD trong quý III và 4.600 USD trong quý IV, lần lượt thấp hơn mức 4.850 USD và 5.000 USD đưa ra trước đó.

Theo Kitco News, nhóm nghiên cứu hàng hóa của Citigroup cũng hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng từ 4.300 USD xuống 4.000 USD. Nhóm này cho rằng vàng đang đối mặt nhiều áp lực như lợi suất thực ổn định trở lại và đồng USD mạnh hơn trong ngắn hạn. Các nhà phân tích cũng lưu ý nhu cầu vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền chảy vào các quỹ ETF vàng chậm lại, khiến kim loại quý mất bớt động lực tăng.

Dù vậy, dự báo dài hạn của Citigroup chưa thay đổi. Nhóm này vẫn đặt mục tiêu giá vàng trong 6-12 tháng ở mức 4.500 USD/ounce, với điều kiện Fed chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Trong ngắn hạn, giá vàng tiếp tục chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Việc Fed ưu tiên kiểm soát lạm phát khiến thị trường gia tăng kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm, qua đó làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Bên cạnh đó, đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, được hỗ trợ bởi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cũng góp phần thu hút dòng vốn vào các tài sản định giá bằng USD, tạo thêm sức ép đối với vàng.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,245 triệu đồng/lượng mua vào và 2,314 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 1,935 triệu đồng/lượng mua vào và 1,969 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,937 triệu đồng/lượng mua vào và 1,982 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 59,05 USD/ounce.

Theo qdnd.vn