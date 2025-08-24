Giải cứu thành công thiếu nữ 18 tuổi bị “bắt cóc online”

Công an tỉnh Phú Thọ vừa giải cứu thành công một thiếu nữ 18 tuổi nghi bị nhóm người lạ tổ chức “bắt cóc online” chỉ sau chưa đầy 40 phút kể từ khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân.

Vào khoảng 16h ngày 24/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Công an phường Việt Trì tiếp nhận tin báo về việc cháu D.T.L, sinh năm 2007, ở phường Việt Trì bị một đối tượng giả danh công an gọi điện thoại qua Zalo đe dọa cháu L có liên quan đến 1 vụ án ma túy và rửa tiền. Đối tượng đe dọa, yêu cầu cháu L giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, đồng thời phải làm theo mọi hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt giam và đi tù.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với cháu D.T.L

Đối tượng yêu cầu L cung cấp tài khoản Zalo, mật khẩu để chiếm quyền sử dụng, sau đó buộc L bắt xe taxi đến một nhà nghỉ cách xa gia đình và không được liên hệ với người thân. Tại đây, đối tượng bắt L cởi quần áo, la hét, giả là bị bắt cóc để quay clip; sau đó sử dụng những hình ảnh nhạy cảm của cháu để gửi về cho gia đình và yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền chuộc 350 triệu đồng vào chính số tài khoản của cháu L mà trước đó các đối tượng đã chiếm đoạt.

Tin nhắn của đối tượng gửi đến cho gia đình nạn nhân nhằm đe dọa, tống tiền.

Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Việt Trì đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 40 phút đã giải cứu thành công cháu bé đưa trở về với gia đình an toàn, không gây thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên Công an tỉnh khuyến cáo tới người dân:

- Cơ quan chức năng không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook... cho người lạ.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh mắc bẫy các đối tượng xấu.

- Khi xảy ra các tình huống tương tự,cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Chung - Hồng Minh - Trần Hải