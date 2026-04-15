Giải nhiệt, nhuận tràng với rau mồng tơi

Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ hòa tan, vitamin và khoáng chất. Nhờ đặc tính thanh nhiệt, làm mát và hỗ trợ nhuận tràng, loại rau này thường được sử dụng trong chế độ ăn để cải thiện tiêu hóa và giảm táo bón tự nhiên.

Mồng tơi còn có tên là tơi tía. Sách thuốc của Tuệ Tĩnh gọi mồng tơi là tầm tơi. Sách thuốc Trung Quốc gọi là lạc quỳ. Do mồng tơi là loài dây leo nên còn có tên là đằng quỳ.

Theo Đông y, rau mồng tơi có vị chua ngọt, tính mát, không độc, vào 5 kinh tâm (can, tỳ, đại tràng và tiểu tràng), có tác dụng thanh nhiệt, hoạt tràng, lương huyết, giải độc; dùng chữa đại tiện bí kết, đại tiện xuất huyết, tiểu tiện không thông, tiểu dắt, tiểu nhỏ giọt, kiết lỵ, ban chẩn, mụn nhọt...

Bài thuốc từ rau mồng tơi

Giải nhiệt, trợ tiêu hóa, giảm táo bón: Lá mồng tơi, lượng vừa đủ, rửa sạch, giã nát, lọc lấy nước cốt uống. Hoặc dùng rau mồng tơi 1 bó, thêm gia vị, nấu thành món canh ăn trong bữa cơm.

Tiểu tiện bất lợi, tiểu buốt, tiểu dắt: Rau mồng tơi tươi 200g, sắc nước uống trong ngày.

Chảy máu cam do huyết nhiệt: Mồng tơi tươi, giã nát, dùng bông thấm nước cốt nhét vào lỗ mũi.

Chữa bỏng: Rau mồng tơi tươi, giã nát, lấy nước bôi lên chỗ da bị bỏng.

Lợi sữa: Phụ nữ sau khi sinh ít sữa nên ăn rau mồng tơi.

Chữa đinh nhọt, mụn trứng cá: Lá rau mồng tơi tươi, giã nát, đắp vào chỗ bị bệnh, ngày thay thuốc 2-3 lần.

Ngực bồn chồn, đầy tức: Rau mồng tơi 100g, sắc lấy nước đặc, hòa thêm chút rượu trắng vào uống (uống ấm).

Ngoại thương xuất huyết: Rau mồng tơi trộn với đường phèn, giã nát, đắp vào nơi tổn thương.

Đại tiện xuất huyết kinh niên: Rau mồng tơi 30g, gà mái già 1 con (bỏ đầu, chân, nội tạng), hầm lên ăn (sau khi thịt gà chín cho mồng tơi vào nấu thêm 10 phút là được).

Khớp xương tay chân đau nhức do phong thấp: Rau mồng tơi cả cây 100g, móng chân giò 1 cái, hầm với nước và rượu cho chín làm món ăn trong bữa cơm hàng ngày.

