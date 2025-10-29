Giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và Trường Đại học Hùng Vương tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về: “Định hướng và giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Toàn cảnh hội thảo

Nghị quyết số 57-NQ/TW ra đời trong bối cảnh đất nước và tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tạo ra những đột phá chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội theo như chủ đề Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đối với tỉnh Phú Thọ, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, Tỉnh ủy đã sớm ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 02/7/2025 về “Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất)”. Đây là Chương trình hành động thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ; đồng thời khẳng định tinh thần chủ động, khẩn trương, sáng tạo, đổi mới và đột phá, dám nghĩ, dám làm của tỉnh Phú Thọ trong việc cụ thể hóa một chủ trương lớn của Đảng.

Đồng chí Đỗ Khắc Thanh- Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, trí thức, chuyên gia, nhà khoa, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành trao đổi, chia sẻ, phân tích, thảo luận và hiến kế, đề xuất những định hướng, giải pháp mang tính đột phá, thực tiễn và khả thi cho việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cụ thể: Đánh giá thực trạng các nội hàm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; từ đó làm cơ sở định hướng và đề xuất giải pháp đột phá góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Lê Quang Thắng- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày khái quát tình hình phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất những nhiệm vụ khoa học, công nghệ mà đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có thể tham gia vào danh mục công nghệ chiến lược của quốc gia; các khâu đột phá, các lĩnh vực trọng điểm, có lợi thế, ưu tiên phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2025 - 2030. Tư vấn, đề xuất và lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên, bài toán lớn liên quan đến tiềm năng, lợi thế của tỉnh Phú Thọ để tập trung đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Hồ Đình Lưỡng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo

Kết quả hội thảo góp phần thống nhất và nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo tổng hợp phản ánh những kiến nghị, giải pháp, hiến kế của đội ngũ trí thức gửi đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương để nghiên cứu, xem xét, chỉ đạo triển khai trong thực tiễn, góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực, là nhân tố đột phá phục vụ quá trình phát triển của tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hương Giang