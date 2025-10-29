Sức mạnh đoàn kết ở phường Phong Châu

Phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ phường Phong Châu đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các hoạt động văn hóa,văn nghệ, thể dục, thể thao của MTTQ và các tổ chức thành viên phường Phong Châu thu hút đông đảo thành viên, hội viên tham gia góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Sau sắp xếp, sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm phường Phong Châu, các xã Hà Thạch và Phú Hộ, phường Phong Châu mới có hơn 32 nghìn người ở 25 khu dân cư. Địa bàn rộng, dân số đông, trình độ nhận thức người dân tương đối cao và khá đồng đều là những điều kiện thuận lợi trong công tác vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,...

Để các phong trào, cuộc vận động được thực hiện hiệu quả, tạo tính lan tỏa, hàng năm, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai sâu, rộng đến từng khu dân cư trên địa bàn. Các tổ chức thành viên của MTTQ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, phù hợp ở từng địa bàn, nhóm đối tượng, qua đó đã thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo sức mạnh nội lực to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của phường.

Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường xây dựng cảnh quan đô thị sạch đẹp, văn minh.

Với 21 khu dân cư nông thôn, Ủy ban MTTQ phường xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là vận động thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để xây dựng diện mạo quê hương ngày càng phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên chú trọng triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn nhiều nội dung và phong trào cụ thể, thiết thực. Chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đóng góp tiền của, tài sản, ngày công lao động... cùng với nguồn lực của Nhà nước xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân đã hiến trên 1nghìn m2 đất, tài sản trên đất phục vụ cho việc mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; 200 ngày công để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Đến nay, toàn phường có 21 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 9 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đoàn viên thanh niên tổ chức các hoạt động trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

Từ việc đa dạng hóa phát động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của MTTQ và các tổ chức thành viên phường Phong Châu đã góp phần quan trọng huy động, tập hợp Nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trận tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội lành mạnh, an toàn...

Giai đoạn 2020- 2025, kinh tế tiếp tục duy trì phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,9%. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Toàn phường có 13 sản phẩm OCOP. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo... Đây cũng là tiền đề để phường tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2025 – 2030 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Trường Quân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: MTTQ sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. MTTQ sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, vì mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện và bền vững.

Lệ Oanh