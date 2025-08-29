Giao lưu văn nghệ “Tự hào Đất Tổ- Vững bước tương lai”

{title}
{publish}
{head}
Tối ngày 29/8, xã Hy Cương tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tự hào Đất Tổ- Vững bước tương lai” chào mừng Kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 71 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2025).
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng lẵng hoa chúc mừng buổi giao lưu văn nghệ
Lãnh đạo xã Hy Cương tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giao lưu
Chương trình văn nghệ gồm 20 tiết mục của 14 đội văn nghệ đến từ các khu dân cư, trường học, đoàn thể và các đơn vị trong và ngoài xã với gần 300 diễn viên không chuyên. Các tiết mục có nội dung phong phú, được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống cách mạng, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tỉnh Phú Thọ...
Các đại biểu dự chương trình giao lưu văn nghệ
Các tiết mục không chỉ thể hiện tài năng và nhiệt huyết của các diễn viên không chuyên mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong Nhân dân, tạo động lực thi đua sôi nổi, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã Hy Cương đã đặt ra.
Tiết mục hát múa “Bản trường ca trên mặt trống đồng”
Liên khúc: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam – Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi của đội văn nghệ khu 5
Múa “Đảng đã cho ta một mùa xuân” của Trường Mầm non Chu Hóa và Chi Đoàn Công an xã
Hát múa “Cô dân quân làng đỏ” – đơn ca Bảo Yến cùng tốp múa Trường Mầm non Thanh Đình
Nhân dân trong xã đến xem và cổ vũ chương trình giao lưu văn nghệ
Ngọc Tuấn
baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 30/8, tại Nhà văn hoá phường Hoà Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng...
baophutho.vn Ngày 29/8, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ...
Chiều 29/8, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận bản thảo và bản quyền bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” do nhạc sĩ Phạm...
baophutho.vn Tối 28/8, phường Thanh Miếu tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tổ quốc trong tim” tại khu vực Công viên Văn Lang chào mừng kỷ...
baophutho.vn Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã chính thức khai...
baophutho.vn Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3371-KH/ UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội...
Công tác chuẩn bị cho Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra...