Giỗ Tổ Hùng Vương - cơ hội vàng cho du lịch Đất Tổ hút khách

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ tâm linh thiêng liêng mà còn là hành trình du lịch về cội nguồn, có sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ là điểm đến hấp dẫn, nơi con dân đất Việt tìm về với nguồn gốc “con Rồng, cháu Tiên”.

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng thu hút đông đảo du khách.

Sức mạnh cội nguồn và những trải nghiệm văn hóa đa dạng

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 17 - 26/4/2026 (tức mùng 1 - 10 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh. Không gian tâm linh với các nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ Giỗ Tổ và tưởng niệm Lạc Long Quân - Âu Cơ tiếp tục là trục chính thu hút đông đảo dòng khách hành hương. Đây cũng là dịp để mỗi người Việt thể hiện lòng thành kính tri ân Tổ tiên, cảm nhận sâu sắc hơn về nguồn cội dân tộc.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội được tổ chức quy mô, đa dạng với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Du khách có thể “chạm” vào di sản qua các buổi trình diễn Hát Xoan làng cổ, múa rối nước, trò diễn dân gian; tham gia hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy... Điểm nhấn mới lạ là tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” và sự kiện “Sắc màu du lịch Đất Tổ”, kết hợp với lễ hội văn hóa dân gian đường phố... góp phần tạo nên không khí lễ hội vừa sôi động, vừa đậm đà bản sắc truyền thống.

Chị Hoàng Thị Hương, du khách đến từ Thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Về Đền Hùng đúng dịp lễ, tôi cảm nhận rõ sự linh thiêng và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ dâng hương, gia đình tôi còn được tham quan triển lãm mỹ thuật quốc tế lần đầu tổ chức và xem trình diễn Hát Xoan - những trải nghiệm gần gũi với di sản văn hóa dân tộc”.

Xây dựng hình ảnh du lịch Đất Tổ thân thiện, chuyên nghiệp

Để đáp ứng lượng lớn du khách tham quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã chủ động công bố thông tin các cơ sở lưu trú, nhà hàng tiêu biểu tại khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn được yêu cầu niêm yết giá công khai, đảm bảo chất lượng dịch vụ, sẵn sàng phục vụ du khách.

Cùng với đó, công tác quản lý hoạt động du lịch được tăng cường, Sở chỉ đạo các đơn vị chỉnh trang cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tích cực triển khai các chương trình ưu đãi, kích cầu, góp phần xây dựng hình ảnh Phú Thọ thân thiện, mến khách.

Tại Công viên Văn Lang, chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ” thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm ẩm thực vùng miền. Du khách Bùi Thị Hoa đến từ xã Kim Bôi phấn khởi chia sẻ: “Các gian hàng ẩm thực phong phú, từ đồ ăn nhanh đến các sản vật đặc trưng của nhiều vùng miền. Tôi cùng gia đình đã mua nhiều loại sản vật và cảm thấy như vừa được đi một vòng đất nước”.

Hội trại văn hóa với nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc thu hút người dân, du khách.

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH,TT&DL) cho biết: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập với nhiều hoạt động lễ hội và chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng, phong phú, hội tụ bản sắc văn hóa các vùng miền trên quê hương Đất Tổ. Với nhiều điểm mới, tăng trải nghiệm cho người dân và du khách, các giá trị lễ hội được phát triển thành sản phẩm thông qua hệ thống hoạt động trải nghiệm. Tỉnh cũng tích cực triển khai Chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Phú Thọ - Đến để yêu”, “Du lịch Phú Thọ - trải nghiệm đa sắc”.

Theo thống kê của Sở VH,TT&DL, trong dịp Lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ đã thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với mùa lễ hội năm 2025. Khi hành hương về Đền Hùng, nhiều du khách đã lựa chọn lưu trú và tiếp tục trải nghiệm các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại các khu, điểm tham quan khác trong tỉnh.

Sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị văn hóa tâm linh và sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp trong tổ chức đã giúp Phú Thọ trở thành “điểm đến xanh”, an toàn, hấp dẫn, thu hút đông đảo con dân Đất Việt tìm về trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Những nỗ lực này không chỉ nâng tầm giá trị di sản mà còn tạo đà để du lịch Đất Tổ bứt phá, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Hương Lan