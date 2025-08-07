Hạ Hòa tập trung xây dựng Đảng vững mạnh

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, đồng chí Cao Thị Toàn Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hạ Hòa nhấn mạnh: Đảng bộ xác định tập trung mạnh vào nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra một nhiệm kỳ phát triển mới cho Đảng bộ mà trọng tâm là chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Sau sáp nhập, hợp nhất 4 địa phương gồm: Thị trấn Hạ Hòa và 3 xã: Minh Hạc, Ấm Hạ, Gia Điền, hiện Đảng bộ xã Hạ Hòa có 1.462 đảng viên đang sinh hoạt tại 56 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2025-2030, qua đánh giá tại Đại hội Đảng bộ xã, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được chú trọng; nội dung sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc.

Đáng chú ý, vai trò lãnh đạo của đảng ủy, chi bộ, việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trên tất cả các lĩnh vực được nâng lên...góp phầnlàm cho KT-XH, đời sống của nhân dân thay đổi rõ nét, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, với quyết tâm xây dựng địa phương phát triển vượt bậc, các đoàn thể, tổ chức chính trị ra sức thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với phát triển KT-XH của địa phương và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Trao đổi về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy xã thẳng thắn thừa nhận: Qua đánh giá về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi nhận thấy vẫn còn không ít tồn tại mà đáng chú ýlà ở một số chi bộ chất lượng sinh hoạt chuyên đề cònchưa cao, vai trò của đảng viên chưa được phát huy hết...Đây cũng là những nhận định có tính chất gợi mở để cấp ủy khóa mới chú trọng điều chỉnh, đôn đốc, kiểm tra từ đó làm cho tốt hơn, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và phát huy tốt hơn nữa vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã, thì qua triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhận thấy có rất nhiều bài học quý báu đã được đúc rút qua thực tiễn lãnh chỉ đạo, cần nghiêm túc nhìn nhận để có những thay đổi kịp thời theo hướng khoa học, chất lượng và thực chất trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như Chỉ thị số 50-Ct/TW của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới” với mục đích là tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư xã nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Cần chú trọng làm tốt khâu kiểm tra, giám sát để từ đó kịp thời uốn nắn các sai sót, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, để dân ngày càng gắn bó với Đảng, có được như vậy thì nhiệm vụ nào cũng sẽ thành công.

Một trong những thuận lợi lớn để Đảng bộ Hạ Hòa có điều kiện bứt phá đó là các chủ trương, chính sách mới mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xã nhà phát triển trong một dư địa mới giầu tiềm năng và cơ hội lớn để bứt phá,trong đó có nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Do đó, với mục tiêu tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số thì Đảng bộ cũng xác định, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy trong quá trình lãnh đạo sẽ chú trọng tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế; quyết liệt thực hiện cải thiện môi trường đầu tư.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng địa phương phát triển giàu mạnh, văn minh.

“Tập trung xây dựng thực chất mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cũng là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng ở nhiệm kỳ này của Đảng bộ chúng tôi” - Bí thư Đảng ủy xã Hạ Hòa nhấn mạnh thêm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng vững mạnh của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này.

